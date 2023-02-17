Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный севернее Бахмута (Артёмовска). Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава "Вагнера" Евгений Пригожин.
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Один из командиров подразделений ЧВК "Вагнер" отмечает, что территория населённого пункта контролируется полностью, никаких следов нахождения ВСУ не осталось. Боевая задача была выполнена в тяжелейших условиях: непрекращающиеся бои, арт обстрелы и нехватка боеприпасов изматывали бойцов как физически, так и морально и, тем не менее, бойцы ЧВК "Вагнер" проявили стойкость и выбили подразделения ВСУ с их позиций.
"Спасибо им! Герои!" - похвалил Пригожин бойцов ЧВК «Вагнер».
Бой за Парасковиевку шёл долгое время. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для взятия Артёмовска (Бахмута).Население Парасковиевки составляло 2800 человек до начала конфликта.
Населённый пункт было взять не так просто. Несмотря на то, что силы обороны насчитывали всего около 1500 украинских военных, в Парасковиевке есть подземелья и шахты, которые ВСУ использовали в своих целях, в них прятались и складировали оружие и боеприпасы.