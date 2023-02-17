Пригожин сообщил о полном освобождении Парасковиевки силами ЧВК «Вагнер»

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Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный севернее Бахмута (Артёмовска). Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

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Один из командиров подразделений ЧВК "Вагнер" отмечает, что территория населённого пункта контролируется полностью, никаких следов нахождения ВСУ не осталось. Боевая задача была выполнена в тяжелейших условиях: непрекращающиеся бои, арт обстрелы и нехватка боеприпасов изматывали бойцов как физически, так и морально и, тем не менее, бойцы ЧВК "Вагнер" проявили стойкость и выбили подразделения ВСУ с их позиций.





"Спасибо им! Герои!" - похвалил Пригожин бойцов ЧВК «Вагнер».

Бой за Парасковиевку шёл долгое время. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для взятия Артёмовска (Бахмута).Население Парасковиевки составляло 2800 человек до начала конфликта.

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Населённый пункт было взять не так просто. Несмотря на то, что силы обороны насчитывали всего около 1500 украинских военных, в Парасковиевке есть подземелья и шахты, которые ВСУ использовали в своих целях, в них прятались и складировали оружие и боеприпасы.