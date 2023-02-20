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Самый мощный игровой процессор AMD Ryzen 9 7950X3D с 144 Мб 3D-кэша впервые появился в бенчмарках
AMD Ryzen 9 7950X3D показал неплохие результаты в Blender и Geekbench 5
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Грядущий процессор Ryzen 9 7950X3D от AMD будет иметь 16 ядер и 32 потока, а также 16 МБ кэша L2 и 128 МБ кэша L3 для 144 МБ 3D V-кэша. Сегодня появились данные о его быстродействии в таких бенчмарках, как Blender для создания 3D-контента и Geekbench 5 для синтетических тестов, где мы сможем сравнить результаты с уже существующими моделями. В Blender новый AMD Ryzen 9 7950X3D набирает 558,59 балла, в то время как обычный Ryzen 9 7950X набирает 590,28 балла. Да, это хуже на 5,4% по сравнению с оригинальной моделью; однако не стоит забывать, что процессоры X3D c 3D V-кэшем, в первую очередь, производятся под игровые задачи. К тому же это ещё не коммерческий образец.

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Как сообщается изданием techpowerup, в синтетическом Geekbench 5 Ryzen 9 7950X3D набирает 2 157 баллов в одноядерном зачете и 21 841 балл в многоядерном. Обычный Ryzen 9 7950X может набрать около 2246 баллов для одноядерного и 25 275 баллов для многоядерного, что заметно быстрее, чем новый Ryzen 9 7950X3D с увеличенным кэшем. Конечно, некоторые из этих результатов бенчмарков показывают, что базовая частота Ryzen 9 7950X3D 4,2 ГГц играет значительную роль в общем сравнении производительности, учитывая, что обычный Ryzen 9 7950X имеет базовую частоту 4,5 ГГц. Обе модели имеют одинаковую частоту буста 5,7 ГГц, поэтому нам ещё предстоит увидеть другие бенчмарки, демонстрирующие различия, вызванные большим объемом кэш-памяти.

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#amd #ryzen #7950x3d
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