Военный эксперт заявил о новой тактике ВСУ, именующейся "тактикой Нестора Махно"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Бойцам ВСУ не так-то просто справится с натиском армии России. Из-за этого украинские подразделения начали использовать "тактику Нестора Махно", революционера Гражданской войны 1917—1922 гг. Если говорить вкратце, то суть тактики сводится к "пострелять и убежать". Об этом рассказал политолог и военный эксперт Виктор Литовкин.

реклама

По словам Литовкина, бойцы ВСУ активно увеличили применение пикапов с установленными на них автоматами и пулемётами. Это очень похоже на то, как похожие "тачанки" применялись в годы Гражданской войны в России 1917—1922 гг. под руководством революционера Нестора Махно. "Эта тактика копирует тактику тачанок, которая была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Её использовали, когда не хватало личного состава и боевой техники, но необходимо было сопротивляться, наносить максимальный урон противнику", — приводит слова Виктора Литовкина Пятый канал.

Военный эксперт считает, что переход к этой тактике показывает то, что Вооруженные силы Украины не справляются с ударами войск РФ. "То, что они бегают таким образом, означает, что они боятся. Это свидетельствует о том, что наши ребята их быстро засекают и наносят ответный удар. Именно поэтому они так действуют", - подытожил Литовкин.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Ранее украинская сторона заявила о нехватке боеприпасов на полях сражений. Нехватку объясняют высокой интенсивностью боевых действий. По данным Министра обороны Германии ВСУ тратят в день до 6000 артиллерийских снарядов. Также о нехватке боеприпасов, но уже с российской стороны, заявлял Евгений Пригожин. Он пообещал добыть боеприпасы для бойцов ЧВК "Вагнер" любой ценой.