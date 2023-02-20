Бойцам ВСУ не так-то просто справится с натиском армии России. Из-за этого украинские подразделения начали использовать "тактику Нестора Махно", революционера Гражданской войны 1917—1922 гг. Если говорить вкратце, то суть тактики сводится к "пострелять и убежать". Об этом рассказал политолог и военный эксперт Виктор Литовкин.
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По словам Литовкина, бойцы ВСУ активно увеличили применение пикапов с установленными на них автоматами и пулемётами. Это очень похоже на то, как похожие "тачанки" применялись в годы Гражданской войны в России 1917—1922 гг. под руководством революционера Нестора Махно. "Эта тактика копирует тактику тачанок, которая была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Её использовали, когда не хватало личного состава и боевой техники, но необходимо было сопротивляться, наносить максимальный урон противнику", — приводит слова Виктора Литовкина Пятый канал.
Военный эксперт считает, что переход к этой тактике показывает то, что Вооруженные силы Украины не справляются с ударами войск РФ. "То, что они бегают таким образом, означает, что они боятся. Это свидетельствует о том, что наши ребята их быстро засекают и наносят ответный удар. Именно поэтому они так действуют", - подытожил Литовкин.
Ранее украинская сторона заявила о нехватке боеприпасов на полях сражений. Нехватку объясняют высокой интенсивностью боевых действий. По данным Министра обороны Германии ВСУ тратят в день до 6000 артиллерийских снарядов. Также о нехватке боеприпасов, но уже с российской стороны, заявлял Евгений Пригожин. Он пообещал добыть боеприпасы для бойцов ЧВК "Вагнер" любой ценой.