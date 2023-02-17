Франция сделала неожиданный "подарок" киевскому режиму

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Без каких-либо предварительных анонсов, руководство Франции передало в помощь Украине несколько противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК) Akeron. Об этом рассказал вице-президент комиссии по национальной обороне Франции Жан-Луи Тьерио.

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"Можно определённо точно сказать, что вооружение, которое мы поставляем Украине, эффективно выполняет свою работу. Артиллерийские установки CAESAR, ПЗРК Mistral и ПТРК Akeron, переданные нами, получают замечательные отзывы от военнослужащих ВСУ, они прекрасно справляются с поставленными задачами", — прорекламировал французское вооружение Жан-Луи в интервью изданию OpexNews.

ПТРК Akeron оснащён довольно мощным тандемным зарядом: при весе чуть более 2 килограмма заряд в противоброневом режиме способен пробить более 1000 миллиметров катаной гомогенной брони.

Несмотря на огромную военную помощь, которую страны Запада и США оказывают Украине, подразделения вооружённых сил России совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" продвигаются вперёд. Евгений Пригожин ранее заявил, что Бахмут (Артёмовск) предполагается взять в окружение примерно к апрелю.

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В бою часто происходит так, что боеприпасы то и дело заканчиваются у сторон конфликта. Однако глава ЧВК "Вагнер" ранее заявил, что с боеприпасами или без "враг их не уничтожит".