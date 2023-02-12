Глава ЧВК Вагнер отметил, что процент рецидивистов значительно снизился

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Евгений Пригожин рассказал, что после окончания контракта в ЧВК "Вагнер" новые преступления совершило лишь 0.38% бывших заключённых. Это намного меньше, чем в среднем по стране.

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Согласно статистике, через месяц, проведённый дома после "отсидки" каждый двадцатый (т.е. 5%) снова совершает преступление. Глава ЧВК "Вагнер" гордится тем, что среди бывших бойцов компании на уголовный путь возвращается в 10 раз меньше человек.

Евгений Пригожин дал совет недавно отпущенным на свободу заключённым контролировать себя после выхода из тюрьмы. "Когда придёте на волю, помните, что избыток есть адреналина. Кран у себя внутри перекрывайте", — сказал глава Вагнера в своём наставлении помилованным бойцам.

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Пригожин отметил, что боевые действия заставили многих пересмотреть свои ценности и жизненный путь. Многие из тех, кто ещё недавно сидел в тюрьме, проявили при проведении спецоперации свои лучшие качества, теперь у них мозги встали на место, они вернуться домой и начнут новую, человеческую жизнь. Также глава ЧВК "Вагнер" потребовал не называть этих бойцов заключёнными, относиться к ним с уважением и соблюдать их законные права.