Издание Techtelegraph провело сравнение этих двух чипов при работе с видео в реальных условиях в 16-дюймовом MacBook Pro. Это не совсем детальное сравнение, но оно дает представление о трёх случаях использования, которые, вероятно, говорят в пользу M2 Max ...
M2 Pro против M2 Max: время работы от аккумулятора
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Первое, что следует из тестов: более мощный чип означает достаточно большой удар по времени автономной работы. В среднем на модели с M2 MAX можно проработать около 14 часов без перерыва при использовании браузера Chrome, работы с google docs и просмотра видео на Ютубе.
На модели с чипом M2 PRO можно проработать в среднем около 17 часов без перерыва. На практике это означает, что его можно использовать от одного заряда батареи в течение двух-трёх дней, подключая его к сети лишь время от времени.
Я считаю, что когда вы работаете в течение всего дня, такая разница становится довольно "бумажной": как правило, я ставлю ноутбук на зарядку на ночь. Смысл от того, что у вас останется "пара дополнительных" часов рабочего времени на следующий день, если вам всё равно придётся заряжать ноутбук для полноценной работы? Но если вы используете macbook в течение нескольких лет, возможно, стоит задуматься о том, как эта разница может проявиться при снижении ёмкости батареи.
CPU, GPU, память
Если вы покупаете 16-дюймовый MacBook Pro, то оба чипа имеют одинаковый 12-ядерный процессор, поэтому вы не получите прямого преимущества от M2 Max в процессороёмких задачах. Однако если вам нужно более 32 ГБ объединенной памяти, то только более мощный чип дает вам возможность выбрать 64 или 96 ГБ.
Графический процессор - вот где проявляется реальная разница между двумя моделями: M2 Pro предлагает 19 ядер, в то время как M2 Max может иметь 30 или 38 ядер. Кроме того, M2 Max обеспечивает два механизма кодирования видео, а не один.
Работа с видео в реальных условиях
Мощная 38-ядерная модель дает реально заметную разницу при работе с видео. M2 Max заметно быстрее при работе с видео. Мой опыт использования этого процессора для редактирования показал, что он довольно шустрый, и для людей, работающих с видеоредакторами это будет отличный выбор.
M2 Pro оказался не таким последовательным. Экспортирование занимает заметно больше времени, примерно в 1.5-2 раза. Также M2 pro часто зависал на графике, которую M2 Max мог с лёгкостью "переварить".
Вывод?
Покупка M2 Max будет оправдана если вы:
- занимаетесь 3d-моделированием и анимацией
- монтируете видео в формате 4k или работаете с проектами продолжительностью более одного часа
- имеете много лишних денег и не знаете куда их потратить)
Всем остальным подойдет m2 pro.