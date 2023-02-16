Одно из решений, которое необходимо принять при покупке MacBook Pro или нового Mac mini, - это чип: M2 Pro против M2 Max

Издание Techtelegraph провело сравнение этих двух чипов при работе с видео в реальных условиях в 16-дюймовом MacBook Pro. Это не совсем детальное сравнение, но оно дает представление о трёх случаях использования, которые, вероятно, говорят в пользу M2 Max ...

M2 Pro против M2 Max: время работы от аккумулятора

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Первое, что следует из тестов: более мощный чип означает достаточно большой удар по времени автономной работы. В среднем на модели с M2 MAX можно проработать около 14 часов без перерыва при использовании браузера Chrome, работы с google docs и просмотра видео на Ютубе.

На модели с чипом M2 PRO можно проработать в среднем около 17 часов без перерыва. На практике это означает, что его можно использовать от одного заряда батареи в течение двух-трёх дней, подключая его к сети лишь время от времени.

Я считаю, что когда вы работаете в течение всего дня, такая разница становится довольно "бумажной": как правило, я ставлю ноутбук на зарядку на ночь. Смысл от того, что у вас останется "пара дополнительных" часов рабочего времени на следующий день, если вам всё равно придётся заряжать ноутбук для полноценной работы? Но если вы используете macbook в течение нескольких лет, возможно, стоит задуматься о том, как эта разница может проявиться при снижении ёмкости батареи.

CPU, GPU, память

Если вы покупаете 16-дюймовый MacBook Pro, то оба чипа имеют одинаковый 12-ядерный процессор, поэтому вы не получите прямого преимущества от M2 Max в процессороёмких задачах. Однако если вам нужно более 32 ГБ объединенной памяти, то только более мощный чип дает вам возможность выбрать 64 или 96 ГБ.

Графический процессор - вот где проявляется реальная разница между двумя моделями: M2 Pro предлагает 19 ядер, в то время как M2 Max может иметь 30 или 38 ядер. Кроме того, M2 Max обеспечивает два механизма кодирования видео, а не один.

Работа с видео в реальных условиях

Мощная 38-ядерная модель дает реально заметную разницу при работе с видео. M2 Max заметно быстрее при работе с видео. Мой опыт использования этого процессора для редактирования показал, что он довольно шустрый, и для людей, работающих с видеоредакторами это будет отличный выбор.

M2 Pro оказался не таким последовательным. Экспортирование занимает заметно больше времени, примерно в 1.5-2 раза. Также M2 pro часто зависал на графике, которую M2 Max мог с лёгкостью "переварить".

Вывод?

Покупка M2 Max будет оправдана если вы:

занимаетесь 3d-моделированием и анимацией

монтируете видео в формате 4k или работаете с проектами продолжительностью более одного часа

имеете много лишних денег и не знаете куда их потратить)

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Всем остальным подойдет m2 pro.