TikTok обновляет политику монетизации видео

TikTok может использовать простую стратегию для продолжения роста: помочь создателям контента заработать дополнительные деньги. TikTok разрабатывает функцию платной подписки, которая позволит создателям контента взимать 1 доллар (или цену по своему выбору) за доступ к определенному видео. Предполагается, что это поможет значительно увеличить доходы контент-мейкеров.

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По словам источников, социальная сеть также рассматривает возможность пересмотра своего Фонда поддержки на фоне жалоб на низкие выплаты. TikTok потребует гораздо большего количества подписчиков (100 000 против 10 000 сейчас), но в результате сможет платить соответствующим пользователям больше. Фонд также может поощрять пользователей, которые создают более длинные видео, эффективно используя недавно увеличенный 10-минутный лимит.

Компания TikTok не стала напрямую комментировать предполагаемые планы, но заявила, что она "привержена" разработке новых способов сделать сервис "ценным и выгодным" для создателей контента. Пока неясно, когда появится платная подписка, но пересмотренный Фонд поддержки контент-мейкеров может быть запущен уже в марте. По сообщениям, компания тестирует новую систему финансирования в Бразилии и Франции.

Дополнительные вознаграждения могут оказаться необходимыми. Хотя американская база пользователей TikTok выросла во время пандемии, в 2022 году рост аудитории пропал. У компании уже есть программа в стиле YouTube, которая разделяет доходы от рекламы, но она доступна только для нескольких пользователей высшего уровня.

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Любое повышение зависит от того, выдержит ли TikTok обвинения в том, что он представляет угрозу национальной безопасности. Федеральные политики и политики штатов настаивают на запрете TikTok как минимум на государственных устройствах из-за опасений, что китайское правительство может использовать приложение для шпионажа и пропаганды. Компания давно отрицает эти обвинения, а ее генеральный директор собирается дать показания перед комитетом Палаты представителей в марте. Однако если компания не сможет убедить чиновников, любая стратегия роста в США может быстро развалиться.