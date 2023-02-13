Эта небольшая гарнитура оснащена полностью настраиваемой лицевой подушкой

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Первая гарнитура виртуальной реальности Bigscreen VR удивительно мала: ее вес составляет всего 127 граммов. Несмотря на свои размеры, гарнитура под названием Beyond, предназначенная только для проводного подключения к ПК, не уступает в технических характеристиках, предлагая OLED-дисплеи с разрешением 5120 x 2560, частотой обновления до 90 Гц и рядом возможностей настройки.

Устройство поставляется с блинными линзами, которые позволяют гарнитуре иметь более тонкий и легкий форм-фактор с "значительно улучшенной оптической чёткостью" по сравнению с другими устройствами, использующими линзы Френеля, например, Valve Index. Гарнитура также имеет 90-градусное поле зрения и встроенный трекинг SteamVR, совместимый с базовыми станциями, контроллерами и аксессуарами SteamVR. Гарнитура полностью поддерживает VR-игры Steam, включая собственное приложение Bigscreen, где вы можете смотреть фильмы, играть в игры и общаться с друзьями в VR.

Для большего комфорта Bigscreen позволяет настроить подушку для лица, отсканировав изображение своего лица и загрузив его в приложение. К сожалению, это можно сделать, только если у вас iPhone XR или новее, поскольку для создания "детальной трехмерной сетки вашего лица с точностью до субмиллиметра" используется датчик TrueDepth устройства. Поскольку она просто надевается и снимается с помощью магнита, вы можете приобрести дополнительную индивидуальную подушку для лица для всех, с кем вы пользуетесь устройством.

Другие особенности включают стереомикрофоны, датчик приближения для определения пространства между вашим лицом и гарнитурой для более полного погружения в VR, кабель и порт USB-C, который позволяет подключать "различные динамики или другие устройства". Гарнитура также поставляется с двумя ремешками: ультралегким, предназначенным для комфорта, и ремешком с "высококлассным" звуком (что бы это ни значило).

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Гарнитура доступна для предварительного заказа за 999 долларов США. Однако она не поставляется с необходимыми базовыми станциями SteamVR или контроллерами Valve Index, а также не включает Tundra Tracker или HTC Vive Tracker, которые рекомендуются для отслеживания всего тела. Начало поставок устройства в США запланировано на третий квартал этого года.