Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
OLED дисплей 5120 x 2560, 90Гц и автоподстройка под ваше лицо - представлена VR гарнитура Beyond
Эта небольшая гарнитура оснащена полностью настраиваемой лицевой подушкой
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Первая гарнитура виртуальной реальности Bigscreen VR удивительно мала: ее вес составляет всего 127 граммов. Несмотря на свои размеры, гарнитура под названием Beyond, предназначенная только для проводного подключения к ПК, не уступает в технических характеристиках, предлагая OLED-дисплеи с разрешением 5120 x 2560, частотой обновления до 90 Гц и рядом возможностей настройки.

Устройство поставляется с блинными линзами, которые позволяют гарнитуре иметь более тонкий и легкий форм-фактор с "значительно улучшенной оптической чёткостью" по сравнению с другими устройствами, использующими линзы Френеля, например, Valve Index. Гарнитура также имеет 90-градусное поле зрения и встроенный трекинг SteamVR, совместимый с базовыми станциями, контроллерами и аксессуарами SteamVR. Гарнитура полностью поддерживает VR-игры Steam, включая собственное приложение Bigscreen, где вы можете смотреть фильмы, играть в игры и общаться с друзьями в VR.

Для большего комфорта Bigscreen позволяет настроить подушку для лица, отсканировав изображение своего лица и загрузив его в приложение. К сожалению, это можно сделать, только если у вас iPhone XR или новее, поскольку для создания "детальной трехмерной сетки вашего лица с точностью до субмиллиметра" используется датчик TrueDepth устройства. Поскольку она просто надевается и снимается с помощью магнита, вы можете приобрести дополнительную индивидуальную подушку для лица для всех, с кем вы пользуетесь устройством.

Другие особенности включают стереомикрофоны, датчик приближения для определения пространства между вашим лицом и гарнитурой для более полного погружения в VR, кабель и порт USB-C, который позволяет подключать "различные динамики или другие устройства". Гарнитура также поставляется с двумя ремешками: ультралегким, предназначенным для комфорта, и ремешком с "высококлассным" звуком (что бы это ни значило).

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Гарнитура доступна для предварительного заказа за 999 долларов США. Однако она не поставляется с необходимыми базовыми станциями SteamVR или контроллерами Valve Index, а также не включает Tundra Tracker или HTC Vive Tracker, которые рекомендуются для отслеживания всего тела. Начало поставок устройства в США запланировано на третий квартал этого года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#beyond #vr гарнитура
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
99
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
8
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
OnePlus Nord 3 получит AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную камеру с OIS
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3
Пригожин рассказал, сколько заключённых из ЧВК Вагнер вернулись в колонии
+

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
17
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
94
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
189
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
6

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ташпулатов
23:00
Да не гони.
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Олег Попов
22:58
21 февраля Путин выступает с посланием федеральному собранию, а если объявит всеобщую мобилизацию, и в это время Байден приезжает в Польшу тоже что то скажет, может даст разрешение полякам зайти на за...
Пригожин и Кадыров разошлись в определении сроков завершения СВО – когда бойцы РФ возьмут Одессу
Дмитрий
22:58
так же было с выгоранием на амоледах. один который не выпускает мобилу с рук и подсветка горит постоянно - остаточные изображения. у других 99% не будет
Экраны многих аппаратов Galaxy Fold 3 начинают ломаться вскоре после истечения срока гарантии
Tank
22:57
ChatGPT тренировали на 100,000 картах куртки - он оближет всё и скажет что вкусно что требует столько его продукции.
Дженсен Хуанг назвал ChatGPT величайшим событием в истории вычислительной индустрии
Дмитрий
22:57
А что вы хотели? телевизоры давно так делают. хотя казалось бы чему там ломаться
Экраны многих аппаратов Galaxy Fold 3 начинают ломаться вскоре после истечения срока гарантии
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
22:56
Сижу за ROG Strix Scope TKL Deluxe, и как-то нормально
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
grom9000
22:56
Хуанг мошенник. Если нахваливает какое-то очередное говно, значит это принесёт ему бабки.
Дженсен Хуанг назвал ChatGPT величайшим событием в истории вычислительной индустрии
Павел Морин
22:53
Я его и на озоне за 28к покупал, оем с годовой гарантией и доставкой за неделю. Так что даже так ещё есть куда падать по цене)
Ryzen 7 5800X3D появился на прилавках РФ – стоит ли своих денег самый лучший игровой камень 2023г
Вячеслав Ташпулатов
22:53
У меня комната небольшая, мне смысла нет брать больше нет. Я в магазине смотрел. 32 рили очень огромный для моего уютного гнёздышка . 27 оптимал ...вот бы а 4к и 165гц..27 дюймов. ....
Рубль ослаб до минимума с апреля 2022 года
wolfire
22:53
https://www.youtube.com/watch?v=S4X1zS_1tCE негры кланяются, но бель пожимает им руку показуха на камеру) время идёт ничего не меняется
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем