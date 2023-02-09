По словам президента SpaceX Гвинна Шотвелла, Starlink впервые выйдет на окупаемость. Это должно произойти уже в этом году. Похоже, дела компании идут хорошо, даже несмотря на то, что генеральный директор Илон Маск, по большей части, отвлекается на управление компанией Twitter.
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Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в своём выступлении на CST2023 заявил: "В этом году Starlink будет приносить прибыль. В прошлом году у нас был положительный квартал по денежным потокам."
Starlink представляет собой глобальную спутниковую систему, развёрнутую компанией SpaceX для обеспечения населения труднодоступных уголков Земли высокоскоростным широкополосным спутниковым Интернетом.
SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в 2020 году. По актуальным данным, более миллиона человек пользуются спутниковым интернетом компании Starlink. Общие инвестиции в технологию составили более 10 миллиардов долларов.
Также Starlink используется ВСУ для наведения авиации, БПЛА, артиллерии и передачи информации и команд управления войсками. Кроме того, в составе ВСУ создаются специальные роты ударных БПЛА, управляемых посредством Starlink.