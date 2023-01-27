На Украине формируют первые в мире роты, использующие технологии Илона Маска

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В армии Украины уже сейчас создаются первые в мире роты операторов ударных беспилотников, оснащённых технологией спутниковой связи от компании SpaceX Илона Маска. Представители ВСУ успели похвастаться этим в социальных сетях.

реклама

«Мы формируем первые в мире роты ударных БПЛА. Каждая рота получит дроны, боеприпасы, оборудование для связи Starlink и всё необходимое для нанесения ударов по противнику в районе боевых действий», — сообщило Министерство обороны Украины.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По мнению командования вооружённых сил Украины данные меры будут способствовать увеличению производства беспилотников и позволят повысить точность и дальность их применения. Также с использованием спутниковой связи для управления дроном должна повыситься помехозащита беспилотников, так как приёмо-передающие антенны БПЛА направлены вертикально вверх, что мешает заглушить сигнал с помощью наземных станций РЭБ.