В армии Украины уже сейчас создаются первые в мире роты операторов ударных беспилотников, оснащённых технологией спутниковой связи от компании SpaceX Илона Маска. Представители ВСУ успели похвастаться этим в социальных сетях.
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«Мы формируем первые в мире роты ударных БПЛА. Каждая рота получит дроны, боеприпасы, оборудование для связи Starlink и всё необходимое для нанесения ударов по противнику в районе боевых действий», — сообщило Министерство обороны Украины.
По мнению командования вооружённых сил Украины данные меры будут способствовать увеличению производства беспилотников и позволят повысить точность и дальность их применения. Также с использованием спутниковой связи для управления дроном должна повыситься помехозащита беспилотников, так как приёмо-передающие антенны БПЛА направлены вертикально вверх, что мешает заглушить сигнал с помощью наземных станций РЭБ.