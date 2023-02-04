Пентагон принял обычный метеозонд за шпионский аэростат Китая

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Обычный высотный исследовательский аэростат из США стал самым отслеживаемым объектом в мире на популярном сайте FlightRadar24 после того, как тысячи людей приняли его за предполагаемый китайский шпионский аэростат, который был замечен 1 февраля в полете над Монтаной.

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В субботу FlightRadar24 обновил надпись на самолете, чтобы уточнить, что это стандартное судно под контролем США, написав: "Извините, это не китайский шпионский воздушный шар".

По меньшей мере 4 000 пользователей следили за каждым движением исследовательского воздушного шара, названного HBAL617, на FlightRadar24. В конце пятницы и начале субботы он был самым отслеживаемым летательным аппаратом на сайте.

По данным Reuters, HBAL617 принадлежит воздухоплавательной компании Aerostar, которая базируется в Южной Дакоте.

Высотный китайский аэростат, пролетающий над Соединенными Штатами, привлек внимание гражданских и военных во всем мире и заставил государственного секретаря Энтони Блинкена отложить запланированную поездку в Пекин.

В пятницу китайские официальные лица признали, что воздушный шар прибыл из Китая, но настаивали на том, что это был "гражданский зонд, используемый для исследований", а не инструмент для наблюдения.

Официальные лица Соединенных Штатов отвергли это утверждение. В своем заявлении пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, сказал: "Факт в том, что мы знаем, что это аэростат наблюдения, и я не могу быть более конкретным".

После того, как некоторые пользователи Twitter спросили, будет ли FlightRadar24 отслеживать предполагаемый китайский аэростат наблюдения, компания заявила: "Мы не ожидаем, что воздушный шар-шпион сообщит о своем местонахождении, передавая сигнал ADS-B". Воздушные суда используют ADS-B для передачи другим судам данных о своей идентификации, положении, высоте и скорости.

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Некоторые члены Конгресса, а также бывший президент США Дональд Трамп оказывали давление, требуя сбить китайский аэростат, но власти говорят, что это не так просто - отчасти потому, что истребители не предназначены для поражения аэростатов.