Основатель компании SpaceX и Tesla запостил на своей странице в Twitter забавную картинку

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Илон Маск знаменит своими ироничными постами в социальной сети Twitter. Многие люди, в том числе и он сам, в шутку прозвали его Мем Лордом (Memelord). Не осталась без его внимания и новость о сбитии китайского наблюдательного аэростата, который некоторое время назад "путешествовал" над Соединёнными штатами и собирал данные о стратегически важных объектах.

В ответ на новость, опубликованную информационным изданием BBC (би-би-си), Илон Маск выложил на своей страничке в твиттере забавную картинку, изображающую кадр из анимационного фильма "Вверх" (Up), но дополненный военным самолётом ВВС США, пускающим ракету по воздушным шарикам, на которых парит в небе дом главного персонажа.

В своём меме Илон иронизирует над игрой слов, так как в английском языке слово "balloon" - это и воздушный шарик и, в то же время, аэростат.

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Напомню, что ранее Пентагон засёк над территорией США объект неизвестного происхождения. Им оказался китайский аэростат, который вёл наблюдение за важными объектами. После того как аэростат нарушил воздушные границы США, визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай был отменён. Вашингтон заявил, что целью аэростата был шпионаж, в Пекине заявили, что аэростат использовался исключительно в научных целях и просто сбился с курса.