Пригожин призвал Зеленского бороться до конца

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил в своём заявлении, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский не отдавал приказ на отступление ВСУ из Бахмута.

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«Украинский народ не простит вам сдачи Бахмута. Боритесь до конца», — заявил Евгений Пригожин. Его слова опубликовала пресс-служба ЧВК "Вагнер" в своём телеграм-канале.

Напомним, что 13 января Евгений Пригожин заявил о том, что Соледар взят под полный контроль "исключительно силами бойцов ЧВК Вагнер". На данный момент ожесточённые боевые действия идут на Бахмутском направлении. Второго февраля ЧВК "Вагнер" отчиталась о полном освобождении Константиновки.

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Ранее сообщалось о том, что Вооружённые силы России совместно с бойцами "Вагнера" окружили Бахмут с трёх сторон. Оставшиеся пути сообщения ВСУ регулярно обстреливаются. Так, артиллерийским огнём подразделений РФ была уничтожена колонна, подвозившая резервные силы и боеприпасы отрядам ВСУ, обороняющим Бахмут.