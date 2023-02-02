Командование ВСУ использует дополнительные резервы войск чтобы не допустить окружения своих бойцов в Бахмуте. Военнослужащие армии России стараются отрезать все пути сообщения Бахмута с другими городами. Это делается для того, чтобы отсечь снабжение украинских войск. Военнослужащие ВС РФ совместно со штурмовыми подразделениями ЧВК Вагнер взяли город в охват с трёх сторон, и последним спасением для ВСУ стала дорога на населённый пункт Часов Яр. Это дорога последнее связующее звено вооружённых сил Украины с тылом.
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Но и эти пути сообщения находятся под постоянным огнём подразделений ВС РФ и "Вагнера". Украинская техника не остаётся безнаказанной - как только она появляется на дороге, разведывательные группы докладывают об этом и она накрывается артиллерийским огнём.
По подтверждённой информации, российская артиллерия разбили колонну ВСУ, двигавшуюся в направлении Бахмута со стороны Часова Яра. Итогом слаженной работы по огневому поражению противника стало то, что направленный в город резерв ВСУ частично уничтожен. Кроме личного состава под огнём было уничтожено и несколько единиц бронетехники. Несмотря на большие интервалы между машинами в колонне, спастись от огня артиллерии не удалось. Лишь пара машин, которые были в конце колонны успели развернуться и уехать назад. Остальным же «не повезло».
Ранее сообщалось, что украинское командование уже проработала план по отводу группировки войск из Бахмута на случай критической ситуации.