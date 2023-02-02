Отряды бойцов ЧВК "Вагнер" продолжают успешно наступать в направлении Северска. Пресс-служба ЧВК "Вагнер" сообщила, что к ранее освобождённым населенным пунктам Ванцетти и Сакко теперь добавилась Николаевка.
реклама
Подразделения "Вагнера" взяли под свой контроль село Николаевку, находящееся рядом с железнодорожными путями сообщения, что позволит облегчить логистику подразделений ВС РФ. Телеграмм-канал ЧВК "Вагнер" уже выложил видео с бойцами, сообщающими о взятии населённого пункта. Следующая цель - населённый пункт Раздоловка. Она является одним из критических узлов обороны ВСУ, прикрывающих Северск.
Вагнеровцы развили успех в наступлении после вчерашнего освобождения Сакко и Ванцетти и сегодня полностью взяли под контроль соседнюю Николаевку, - отмечается в телеграмм-канале.
После своего грандиозного успеха во взятии Соледара "чисто Вагнером" бойцы ЧВК рассредоточились на два направления - Бахмутском и Северском. Подразделения, идущие к Бахмуту взяли село Благодатное и сейчас ведут бои за Парасковиевку и Красную Гору. Отряды, наступающие в сторону Северска взяли Соль, Краснополье, Сакко и Ванцетти и Николаевку.
Выход к Северску откроет возможность подразделениям ВС РФ и ЧВК "Вагнер" занять господствующие высоты, вынудив ВСУ отступить из города, находящегося в низине.