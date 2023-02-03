Член Академии военных наук, Александр Бартош высказал своё мнение о том, что украинская армия будет стараться увеличивать количество атак в направлении Крыма и Мелитополя.
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«Я уверен, что ВСУ станут усиливать натиск на южном направлении, прямиком на Мелитополь и Крым. Кроме того они будут оказывать сопротивление в районе Бахмута (Артёмовска). Киевскому режиму очень важно удерживать эти позиции и сохранять удобный плацдарм для обстрела Донбасса. Но российская армия не допустит этого», — объяснил Александр Бартош.
Военный эксперт считает, что после взятия Бахмута российским войскам необходимо будет двигаться в направлении Днепра. «ВС РФ будет вытеснять ВСУ на Запад, в сторону Днепра. Это сначала. А потом уже, согласно плану спецоперации, пока не освободит Украину», — уточнил Бартош.
Ранее появилась информация, что несколько колонн ВСУ, перевозивших резервы, пытались прорваться в Бахмут. Однако артиллерия ВС РФ накрыла их плотным огнём и уничтожила большую часть. Также телеграм-канал ЧВК "Вагнер" разместил пост о взятии под контроль села Николаевка в Бахмутском районе.