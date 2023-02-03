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Bloomberg: Украинские войска вынудят уйти из Бахмута
ВСУ будут вынуждены покинуть Бахмут, считают западные официальные лица
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Официальные лица США и Европы на условиях анонимности заявили издательству Bloomberg, что украинские войска будут вынуждены отступить из Бахмута, а оружие, отправленное Западом им не поможет.

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«ВСУ вскоре выведут свои войска из Бахмута (Артёмовска)», — цитирует слова официальных лиц стран Запада агентство Bloomberg. Если верить их словам, то Соединённые Штаты посоветовали Киеву временно отступить из Бахмута для того, чтобы выждать новые поставки западного вооружения.

Ранее поступала информация о том, что командование ВСУ боится, что российские военнослужащие из ВС РФ и подразделений ЧВК "Вагнер" могут окружить Бахмут и Украине придётся выводить оттуда свои войска, дабы избежать колоссальных потерь. На данный момент отряды "Вагнера" ведут ожесточённые бои на Бахмутовском направлении и совсем недавно взяли под контроль населённый пункт Николаевка.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" отчитался, что бойцы "Вагнера" взяли под полный контроль Соледар исключительно своими силами.

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#всу #армия #бахмут
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