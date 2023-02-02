Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский сказал, что военное командование ВСУ готово решиться на отведение своих войск из Бахмута, так как чувствует опасность окружения. Высококвалифицированные российские военные совместно со штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» под Бахмутом могут спровоцировать украинское командование на отвод своих сил из города.
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"Сверхквалифицированные российские военнослужащие стремительно усиливают отряды штурмовиков "Вагнера" для того, чтобы быстрее оцепить Бахмут и нанести решающий удар по группировке войск ВСУ", - заявил Ярославский.
Американский Институт изучения войны (ISW) передаёт, что если украинское командование оценит риск потери подразделений под Бахмутом как экстремальный, то будут предприняты меры по выводу личного состава с позиций, дабы сохранить боеспособные подразделения для следующего этапа. Издание подчёркивает, что у украинского командования есть несколько планов действий на случай, если ВСУ попадут в окружение под Бахмутом.