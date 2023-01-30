Предстоящий флагман будет "более премиальным", чем первая версия.

Nothing подтвердили, что предстоящий Phone 2 будет представлен в конце этого года. Генеральный директор и соучредитель описал флагман 2023 года как "более премиальный", чем Nothing Phone 1.

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Директор компании считает, что снижение продаж смартфонов в США указывает на то, что рынок созрел для инноваций. "С точки зрения бизнеса, Apple и Samsung не стоит занимать нишу и пробовать что-то совершенно другое, потому что это может оттолкнуть нынешних пользователей. Именно здесь небольшие компании, такие как мы, могут прийти и попробовать сделать что-то новое. Дело не в том, что мы умнее или что они не могут, просто им нет смысла этого делать". Однако, несмотря на то, что стагнация может сыграть свою роль, основными причинами падения спроса, скорее всего, стали проблемы с цепочками поставок, инфляция и непредсказуемая экономика.

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Компания не раскрывает подробностей о Phone 2, но намекает на более высококлассный дизайн, чем у его предшественника. "Мы разрабатываем смартфон, который будет более премиальным, чем Nothing Phone 1, и программное обеспечение будет для нас основным направлением".