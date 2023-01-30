Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Nothing Phone 2 будет выпущен в конце этого года
Предстоящий флагман будет "более премиальным", чем первая версия.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Nothing подтвердили, что предстоящий Phone 2 будет представлен в конце этого года. Генеральный директор и соучредитель описал флагман 2023 года как "более премиальный", чем Nothing Phone 1.

реклама

Директор компании считает, что снижение продаж смартфонов в США указывает на то, что рынок созрел для инноваций. "С точки зрения бизнеса, Apple и Samsung не стоит занимать нишу и пробовать что-то совершенно другое, потому что это может оттолкнуть нынешних пользователей. Именно здесь небольшие компании, такие как мы, могут прийти и попробовать сделать что-то новое. Дело не в том, что мы умнее или что они не могут, просто им нет смысла этого делать". Однако, несмотря на то, что стагнация может сыграть свою роль, основными причинами падения спроса, скорее всего, стали проблемы с цепочками поставок, инфляция и непредсказуемая экономика.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Компания не раскрывает подробностей о Phone 2, но намекает на более высококлассный дизайн, чем у его предшественника. "Мы разрабатываем смартфон, который будет более премиальным, чем Nothing Phone 1, и программное обеспечение будет для нас основным направлением".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nothing #nothing phone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nothing Phone прошёл испытание на прочность
Дотошный энтузиаст "случайно" обнаружил данные о предполагаемых наушниках от фирмы "Nothing"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
17
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
29
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
16
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
48
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
12
Италия отказалась предоставить Украине наступательное вооружение
1
Создатели Atomic Heart прокомментировали информацию о передаче российским спецслужбам данных посетителей своего сайта
6
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
3
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
26
"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
8
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Rolls Royce представил миниатюрный ядерный реактор, который может питать лунную базу
2
OnePlus 11R с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет представлен 7 февраля
+
GeForce RTX 3060@8 Гб против Radeon RX 6600 - выбираем оптимальную игровую видеокарту до 30 000р
6
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Похоже, Intel блокирует андервольтинг процессоров Alder Lake и Raptor Lake в новых версиях BIOS
14
При пожаре большинство людей будут спасать свой смартфон-по результатам опроса Secure Data Recovery
+
Продажи первых потребительских SSD с поддержкой PCIe Gen5 начались в Японии
+
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
176

Популярные статьи

Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
57
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
120
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
272
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
61
Трассировка лучей на Xbox Series S
3
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
5
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
14
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
9
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
9

Сейчас обсуждают

Evgeny Chelyadin
22:13
Вежливый и житель, ну ка быстро за дело (горловое отсасывание за шекели).
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
Amd88
22:12
чувак поиграй хоть раз в fortnitе. CS 1.6 себе в жопу засунь
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
Archilles
22:11
Даконченный ресурс, где желаемое за действительное выдают, причем продажно за чуть денег. Паскудное действо
Западные СМИ пишут, что Россия уже «в промышленных масштабах» обходит санкции
wooopggabg
22:05
хехе, фантасты боялись что скайнет запустит термоядерные ракеты. А он будет управлять людьми(достаточно просто лидерами) через экспрессию тех или иных генов
"Цинковые пальцы": Новый метод редактирования генов, созданный ИИ может прийти на смену CRISPR
Amd88
22:02
Мандарадар , хорош уже с этой хернёй
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
Vassiss Puppkinn
21:52
Никогда не понимал воздыханий по Светлячку. Это же не фантастика. Это вестерн в антураже фантастики. Его качество как вестерна не могу оценить, не любитель. А как фантастика - ничем не примечательно.
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
Показывал 3_14sUn
21:49
В статье такая радость от появления и процветания серых схем, что аж про прибыльность забыли. По чем там Индия нашу нефть берет? 47 минус 10 на транспорт, итого 37 при потолке в 60. Тольковыиграли!
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
Kommunist7304
21:47
Почему синий цвет, а не красный, ведь Охлобыстин явно написал что именно за подбитый, т.е. рисковать и захватывать не обязательно.
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
andrew_riddler
21:47
Ну как бы,есть те кто купил,пользуются ,и от них нет не единого сообщения. А есть те кто купил 4080,и об этом прочитал весь сайт по сто раз. Догадайся,кого из этих двух персон можно назвать фанатиком ...
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
REY_B_
21:45
Внезапно у России и танкерный флот появился.... И со страховками проблемы решаются.... Хуже того! Россия начала свои крупнотоннажные транспортные корабли строить! - Запад всего лишь сделал то, что дол...
Западные СМИ пишут, что Россия уже «в промышленных масштабах» обходит санкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем