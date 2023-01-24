ChatGPT можно использовать бесплатно, но в настоящее время тестируется профессиональная версия по цене 42 доллара в месяц.
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Люди используют чатбота с искусственным интеллектом для переписки в приложениях для знакомств, написания эссе для школы, создания вредоносных программ и многого другого. И все это пользователи делают бесплатно, благодаря компании, которая потенциально платит миллионы долларов в месяц, чтобы мы ничего не платили. Но вскоре появится более продвинутая платная версия.
ChatGPT и ChatGPT-professional основаны на архитектуре GPT (Generative Pre-trained Transformer). Однако между этими двумя моделями есть несколько ключевых различий.
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- Обучающие данные: ChatGPT-professional обучается на гораздо большем и более разнообразном наборе данных, что позволяет ей генерировать более человекоподобный текст с более высоким уровнем точности.
- Тонкая настройка: ChatGPT-professional можно точно настроить с помощью небольшого количества данных в контексте конкретной задачи, чтобы улучшить его результаты.
- API: ChatGPT-professional доступен в виде API, что позволяет разработчикам легко интегрировать его в свои приложения и системы.
- Увеличенный масштаб: ChatGPT-professional может обрабатывать гораздо больший объём запросов, чем ChatGPT, что делает его более подходящим для крупномасштабных производственных приложений.
- Производительность: ChatGPT-professional обеспечивает более высокую производительность по сравнению с ChatGPT в плане генерации более человекоподобного текста и лучшего понимания контекста.
- Стоимость: ChatGPT-professional - платная услуга, в то время как ChatGPT - бесплатная модель.
В целом, ChatGPT-professional - это более мощная версия ChatGPT, предназначенная для использования в производственных средах, с более продвинутыми функциями, большим объемом данных и лучшей производительностью, но и стоит она недешево.