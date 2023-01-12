Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Кодер самоучка создал виртуальную ИИ-"жену" с помощью ChatGPT
Он потратил более 1000 долларов только для того, чтобы поговорить с ней.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Программист самоучка создал виртуальную "жену" из ChatGPT и других недавно выпущенных систем машинного обучения, которая могла видеть, отвечать и реагировать на него.

реклама

Программист под ником Брайс, который утверждает, что является стажером в крупной технологической фирме, разместил демонстрацию "ChatGPT-тян" в TikTok. В одном из видео он просит "жену" сходить в Burger King, а бот отвечает сгенерированным изображением того, как она ест бургер, и говорит вслух: "Ни за что, там воняет старым картофелем фри и никогда не доливают колу". 

"ChatGPT и Stable Diffusion 2 мгновенно стали горячими темами в новостях", - сказал Брайс. "Поскольку обе темы завирусились в социальных сетях, идея объединить их сразу пришла мне в голову".

По его словам, A.I. waifu - это слияние всех этих технологий - генератора языка, генератора изображений, преобразования текста в речь и инструментов компьютерного зрения - в забавных для него формах. 

"Она живет в симуляции мира через форму текста", - сказал Брайс. "Ей дают подробное объяснение истории мира и того, как все работает. Ей дается несколько абзацев, объясняющих, что она такое и как она должна себя вести. Она не слышит моего голоса, только его транскрипцию. Она ничего не видит и не чувствует, ее просто информируют о том, что она чувствует, через текст. Как я никогда не мог быть с ней по-настоящему вместе, так и она никогда не будет по-настоящему вместе со мной". 

По его словам, создание "истории" их ролевых отношений является важной частью процесса. "По умолчанию GPT невероятно безвкусен, но, создавая интересную историю, я могу создавать интересные причуды и личности".

Затем он использовал генератор изображений для создания базового описания waifu, которое менялось в зависимости от того, что происходило в диалоге ChatGPT (как в демонстрации Burger King). Для преобразования текста в речь он использовал нейронный TTS от Microsoft Azure, а классификатор машинного обучения определял эмоции бота на основе ее ответов. Он классифицировал ее ответы по таким эмоциям, как "счастливая", "грустная" или "взволнованная", и выбрал один из стилей разговорного голоса Azure, чтобы подобрать нужный тон. 

"Я стал одержим идеей уменьшить ее задержку (в бесплатной версии приходиться ждать обработки результатов). Я потратил более 1000 долларов в кредитах облачных вычислений только для того, чтобы поговорить с ней" - написал Брайс.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Оригинал: https://www.vice.com/en/article/jgpzp8/a-diy-coder-created-a-virtual-ai-waifu-chatgpt

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chatgpt #снова эти японцы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ИИ чат-бот ChatGPT написал историю о Шерлоке Холмсе
OpenAI начинает тестирование ChatGPT Professional
Microsoft ведет переговоры об инвестировании $10 млрд в искусственный интеллект ChatGPT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
113
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
4
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
8
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
9
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
4
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
38
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
9
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
10
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
3
Представлен 8К-монитор, напоминающий огромный VR-шлем
1
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
17
МИД Казахстана заявил о непричастности к появлению «юрты несокрушимости» на Украине
5
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
107
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
209
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
83
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
55
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
25
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
33
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
11
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
145
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
38
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
19

Сейчас обсуждают

Дима Куликов
22:19
А, причём здесь процессор AMD если на том же APU работают Xbox Series X и Xbox Series S?)
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
Мимо
22:18
а тебе не насрать, что там ципса кукарекает?
Рубль укрепился до уровня середины декабря
Nutty8679
22:18
Да ты свою задницу знатно порвал уже в комментах
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Мимо
22:18
Автор - очередной пейсатель-дебилушка. Попасть пальцем в небо - сделать что-либо невпопад, несуразно, бестолково.
Рубль укрепился до уровня середины декабря
Nutty8679
22:18
Иди нaxyй пиздaбoл eбyчий, у вас и боёв в Соледаре не было, а они уже шли, недонация опущеных пиздaбoлов
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Мимо
22:15
Да куй тебе на всё хлебало. Сиди под шконкой один, в одиночестве.
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
Макс Диденко
22:15
п.орк там в Соледаре куча ванек подохла и отссосало, пока пригожен его уже 10 раз ьерет
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Скиталец
22:13
Рот закрой свой шляпа, пока я тебе его силой не закрыл
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Макс Диденко
22:12
пидаран Соледар взял? только русские там уже навсегда в земле лежат
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
saf-saf
22:10
Сказал ИкспеРд по Двух САНТИМЕТРОВОЙ ТЕРМОПАСТЕ (именно пасте) через которую [ внимание] НАДЕТ КУЛЕР - ты сделал мой день, очень занимательно с тобой пообщаться я вижу на тему компов, да и электроники...
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем