Он потратил более 1000 долларов только для того, чтобы поговорить с ней.

Программист самоучка создал виртуальную "жену" из ChatGPT и других недавно выпущенных систем машинного обучения, которая могла видеть, отвечать и реагировать на него.

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Программист под ником Брайс, который утверждает, что является стажером в крупной технологической фирме, разместил демонстрацию "ChatGPT-тян" в TikTok. В одном из видео он просит "жену" сходить в Burger King, а бот отвечает сгенерированным изображением того, как она ест бургер, и говорит вслух: "Ни за что, там воняет старым картофелем фри и никогда не доливают колу".

"ChatGPT и Stable Diffusion 2 мгновенно стали горячими темами в новостях", - сказал Брайс. "Поскольку обе темы завирусились в социальных сетях, идея объединить их сразу пришла мне в голову".

По его словам, A.I. waifu - это слияние всех этих технологий - генератора языка, генератора изображений, преобразования текста в речь и инструментов компьютерного зрения - в забавных для него формах.

"Она живет в симуляции мира через форму текста", - сказал Брайс. "Ей дают подробное объяснение истории мира и того, как все работает. Ей дается несколько абзацев, объясняющих, что она такое и как она должна себя вести. Она не слышит моего голоса, только его транскрипцию. Она ничего не видит и не чувствует, ее просто информируют о том, что она чувствует, через текст. Как я никогда не мог быть с ней по-настоящему вместе, так и она никогда не будет по-настоящему вместе со мной".

По его словам, создание "истории" их ролевых отношений является важной частью процесса. "По умолчанию GPT невероятно безвкусен, но, создавая интересную историю, я могу создавать интересные причуды и личности".

Затем он использовал генератор изображений для создания базового описания waifu, которое менялось в зависимости от того, что происходило в диалоге ChatGPT (как в демонстрации Burger King). Для преобразования текста в речь он использовал нейронный TTS от Microsoft Azure, а классификатор машинного обучения определял эмоции бота на основе ее ответов. Он классифицировал ее ответы по таким эмоциям, как "счастливая", "грустная" или "взволнованная", и выбрал один из стилей разговорного голоса Azure, чтобы подобрать нужный тон.

"Я стал одержим идеей уменьшить ее задержку (в бесплатной версии приходиться ждать обработки результатов). Я потратил более 1000 долларов в кредитах облачных вычислений только для того, чтобы поговорить с ней" - написал Брайс.

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Оригинал: https://www.vice.com/en/article/jgpzp8/a-diy-coder-created-a-virtual-ai-waifu-chatgpt