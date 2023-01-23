В обновлении также изменен способ вызова экстренных служб

Сегодня компания Apple повысила уровень безопасности iOS, выпустив обновление программного обеспечения версии 16.3. Впервые пользователи iOS могут использовать физические ключи безопасности для двухфакторной аутентификации (2FA) своего Apple ID. Эта новая мера, о которой компания объявила в прошлом году, добавляет уровень защиты для тех, кто сталкивается с необычными угрозами безопасности, например, знаменитости, журналисты и государственные служащие.

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Поддержка физического ключа должна помочь предотвратить фишинговые аферы, которые могут обманом заставить пользователя предоставить злоумышленнику доступ через 2FA. Использование такого устройства, как YubiKey, означает, что только те, у кого есть доступ к физическому ключу, могут получить доступ к вашей учетной записи.

iOS 16.3 также включает обновления для элементов управления экстренными вызовами Emergency SOS. Вы по-прежнему сможете вызвать службу спасения, удерживая кнопки питания и увеличения громкости, но теперь она не будет звонить 911, пока вы их не отпустите. Это позволит вам отменить вызов до того, как будут оповещены экстренные службы.

Обновление также добавляет исправления таких проблем, как отсутствие штрихов на общих досках в приложении Freeform, появление горизонтальных линий на iPhone 14 Pro Max после пробуждения и ошибка, из-за которой виджет экрана блокировки не отображал статус приложения Home. Наконец, добавлена поддержка второго поколения HomePod.

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Если у вас есть совместимое устройство, вы можете установить обновление, перейдя в Настройки > Общие > Обновление ПО.