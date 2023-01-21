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Новые Intel Xeon 2024 года получат до 334 ядер
По предварительным данным, количество ядер Intel Xeon будет 334+ для Sierra Forest, 132 ядра для Granite Rapids-SP и 86 ядер для Granite Rapids-WS
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Новые подробности о процессорах Intel Xeon были представлены изданием Moore's Law is Dead. В них говорится о количестве ядер для семейств следующего поколения, таких как Sierra Forest, Granite Rapids-SP и Granite Rapids-WS. По информации на данный момент семейство Sierra Forest предложит 334+ ядер, Granite Rapids-SP будет содержать 132 ядра а Granite Rapids-WS 86 ядер.

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Moore's Law is Dead рассказывает о трех будущих семействах Xeon в своем последнем видеоролике на YouTube. Семейство процессоров Xeon Granite Rapids будет использовать P-ядра, а Sierra Forest будет также поддерживать ещё и E-ядра.

Intel Sierra Forest — конкурент Zen Compute с 334+ ядрами

Начиная с семейства Sierra Forest, процессоры Xeon будут оптимизированы по энергопотреблению и производительности для поддержки высокоплотных и энергоэффективных облачных вычислений. Согласно MLID, чипы Sierra Forest Xeon будут содержать не менее 344 ядер, которые будут упакованы в 4 вычислительных плитки, а каждая плитка будет содержать 86 ядер. Утечка также указывает на вариант с еще большим количеством ядер, а именно 528 ядрами.

Ожидается, что семейство Intel Sierra Forest появится в 2024 году и будет использовать техпроцесс Intel 3.

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Intel Granite Rapids-SP — до 132 ядер против Zen 5 EPYC

Ожидается, что со своим масштабируемым семейством Granite Rapids-SP Xeon 6-го поколения Intel внесет большие изменения в свою линейку. На данный момент Intel подтвердила, что ее процессоры Granite Rapids-SP Xeon будут основаны на технологическом процессе Intel 3 (ранее 5-нм EUV). Ожидается, что линейка будет запущена где-то между 2023 и 2024 годами, поскольку Emerald Rapids будет служить промежуточным решением, а не полноценной заменой семейства Xeon.

По слухам, процессоры Intel Granite Rapids-SP Xeon имеют до 132 ядер. (Изображения предоставлены: Закон Мура мертв)Источник: https://www.mooreslawisdead.com

Утверждается, что чипы Granite Rapids-SP Xeon будут использовать архитектуру ядра Redwood Cove+ и будут иметь повышенный показатель IPC, который, по слухам, составляет от 15 до 25%. Intel представила высокоуровневый обзор своего процессора Granite Rapids-SP во время своего основного доклада, в котором были представлены три плитки для вычислений. Согласно MLID, каждая из этих плиток может содержать до 44 ядер, то есть до 132 ядер в сумме.

Процессоры Intel Granite Rapids-SP Xeon будут оснащены 12-канальным контроллером DDR5, несколькими линиями PCIe Gen 5 и поддержкой CXL Gen 2, и ожидается, что они будут запущены в первой половине 2024 года.

Intel Granite Rapids-WS — до 86 ядер против Zen 5 Threadripper

Наконец, ходят слухи о преемнике Intel линейки Sapphire Rapids-WS (Workstation) . Семейство будет основано на Granite Rapids и будет использовать два из трех кластеров. Как и семейство процессоров AMD Threadripper, семейство Granite Rapids-WS будет иметь один кристалл ввода-вывода. Что касается памяти, процессоры рабочих станций могут быть урезаны до 6-канального контроллера памяти DDR5.

Преемник Intel Sapphire Rapids-WS может увеличить количество ядер на 43%. (Изображения предоставлены: Закон Мура мертв)Источник: https://www.mooreslawisdead.com
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В целом, все это пока предварительные данные, но они показывают, что Intel разбирается в ситуации с серверами и рабочими станциями. Теперь ещё предстоит увидеть, смогут ли они эффективно реализовать свои планы и не столкнутся с дальнейшими задержками, как это произошло с Sapphire Rapids.

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#процессор #intel xeon
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