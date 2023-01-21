Спецификации предстоящего Snapdragon 8cx Gen 4 от Qualcomm чрезвычайно многообещающие, он может конкурировать с новыми чипами Apple M-серии

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Qualcomm работает над новой SoC под кодовым названием 'Hamoa'. Теперь известно, что название чипа будет Snapdragon 8cx Gen 4. Судя по всему, Qualcomm работает над несколькими чипсетами, но тот, который, как утверждается, обеспечит наибольшую производительность, будет иметь восемь производительных ядер и четыре энергоэффективных.

Как сообщается, производительные ядра Snapdragon 8cx Gen 4 возьмут частоту 3,40 ГГц, а энергоэффективные будут работать на частоте 2,50 ГГц.

Что касается системного кэша, то, по словам источника, каждый блок из 4 ядер имеет 12 МБ общего кэша L2 и 8 МБ кэша L3. Удивительно, но Qualcomm не разрабатывает новый GPU для Snapdragon 8cx Gen 4, поскольку, по слухам, в нем будет использоваться Adreno 740, тот же графический процессор, что и в Snapdragon 8 Gen 2. Хотя это по-прежнему мощный GPU, ограничения могут начать проявляться при работе в ноутбуках с Windows, а не в смартфонах. Snapdragon 8cx Gen 4 также даст ноутбукам на базе Windows возможность получить сотовую связь благодаря модему 5G от Qualcomm, а также поддержку внешних GPU.

Если M2 Pro и M2 Max ограничены оперативной памятью LPDDR5, то Snapdragon 8cx Gen 4 может обеспечить поддержку до 64 ГБ LPDDR5X , с возможностью работы этой памяти на более низкой частоте 4,20 ГГц, вероятно, для приоритета времени автономной работы, когда это необходимо. Wi-Fi 7 и внешний модем Snapdragon X65 5G, как утверждается, будут включены, наряду с поддержкой дискретного GPU на 8 полосах PCIe 4.0.

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Также имеется 4 полосы (конфигурируемые как 2 x 2) PCIe 4.0 для дисков NVMe, а полосы PCIe 3.0 зарезервированы для платы Wi-Fi и модема. Если производители хотят использовать встроенную память UFS 4.0 вместо PCIe, Qualcomm также предоставляет такую возможность через специальный контроллер хранения данных.