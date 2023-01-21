Ошибки и слабое раскрытие информации вызвали бурную реакцию

CNET на время прекращает публикацию статей, написанных искусственным интеллектом. The Verge утверждает, что руководство технологического издания приостановило эксперименты с ИИ-статьями "на время". Хотя о точной причине "замораживания", которое также затронуло Bankrate и CreditCards.com, ничего не говорится, главный редактор Конни Гульельмо (Connie Guglielmo) заявила, что в будущих статьях, связанных с ИИ, будет указываться, что издание использует автоматизированные технологии.

реклама

Вопросы о использовании CNET искусственного интеллекта возникли на прошлой неделе, когда The Byte заметил, что десятки статей с финансовыми пояснениями были написаны с использованием "технологии автоматизации". CNET утверждает, что люди "тщательно" редактировали и проверяли работу, но это неправда - издание начало проверять материалы после того, как Futurism обнаружил серьезные ошибки в одной из статей.

В прошлом CNET использовал статьи, созданные машиной. Однако с тех пор искусственный интеллект продвинулся вперед, и это открытие произошло на фоне того, что такие инструменты генерации текста, как ChatGPT, подвергаются критике и даже запрету из-за опасений плагиата и сокращения объема работы для людей, пишущих статьи. Как и в случае с автоматизацией в других сферах трудовой деятельности, некоторые люди не верят, что компании будут использовать ИИ этичным образом.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



