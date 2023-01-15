Технологический новостной портал CNET был уличен в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для написания статей о личных финансах без предварительного объявления или объяснения. В нижней части каждой статьи содержался небольшой отказ от ответственности: "Эта статья была создана с использованием технологии автоматизации, тщательно отредактирована и проверена редактором нашей редакции". В подстрочных примечаниях к этим статьям было написано "Сотрудники CNET Money" без какого-либо указания на то, что они были созданы искусственным интеллектом.
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Об использовании искусственного интеллекта для написания этих статей впервые стало известно от пользователя Twitter, а дальнейшее расследование показало, что статьи создаются с помощью искусственного интеллекта с ноября 2022 года.....
Главный редактор CNET защищает свои статьи, написанные искусственным интеллектом: "Я использую термин "помощь ИИ", потому что, хотя механизм ИИ составил проект статьи или собрал часть информации в статье, каждая статья на CNET - а мы публикуем тысячи новых и обновленных статей каждый месяц - рассматривается, проверяется на факты и редактируется редактором с опытом работы в данной области, прежде чем мы нажимаем кнопку публикации. Это останется нашей политикой независимо от того, какие инструменты или технологии мы используем для создания этих историй"