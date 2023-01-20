Исследования показывают, что если тенденция сохранится, то пояс Ориона исчезнет из виду из-за искусственного освещения

реклама

"Нет света ни на земле, ни на небе, кроме холодного света звезд", - писал поэт Генри Уодсворт Лонгфелло. Но для многих писателей и художников этот источник вдохновения может угаснуть, поскольку, как показало исследование, световое загрязнение быстро уменьшает количество звезд, которые можно увидеть без использования специального оборудования. Исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что в местах, где сейчас видно 250 звёзд, через 18 лет их будет всего 100.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

"Если данная тенденция сохранится, то даже довольно яркие созвездия могут перестать быть видны. Пояс Ориона в какой-то момент начнет исчезать", - говорит доктор Кристофер Киба из Немецкого исследовательского центра геонаук и первый автор исследования. Команда исследователей пишет, что свечение, создаваемое искусственным освещением, экспоненциально увеличивалось в течение 20-го века вместе с ростом населения, новыми технологиями и расширением городов и посёлков.