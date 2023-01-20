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"Нет света ни на земле, ни на небе, кроме холодного света звезд", - писал поэт Генри Уодсворт Лонгфелло. Но для многих писателей и художников этот источник вдохновения может угаснуть, поскольку, как показало исследование, световое загрязнение быстро уменьшает количество звезд, которые можно увидеть без использования специального оборудования. Исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что в местах, где сейчас видно 250 звёзд, через 18 лет их будет всего 100.
"Если данная тенденция сохранится, то даже довольно яркие созвездия могут перестать быть видны. Пояс Ориона в какой-то момент начнет исчезать", - говорит доктор Кристофер Киба из Немецкого исследовательского центра геонаук и первый автор исследования. Команда исследователей пишет, что свечение, создаваемое искусственным освещением, экспоненциально увеличивалось в течение 20-го века вместе с ростом населения, новыми технологиями и расширением городов и посёлков.