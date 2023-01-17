Компания Northrop Grumman представила долгожданный ядерный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который заменит все остальные тяжелые бомбардировщики американских ВВС.
реклама
В ходе презентации на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии B-21 Raider был представлен публике после многих лет спекуляций относительно природы новейшего и самого совершенного стелс-бомбардировщика.
Освещение было слабым, поэтому детали было практически невозможно разобрать, кроме общих очертаний, показывающих, что B-21 имеет ту же конструкцию крыла, что и находящийся на вооружении бомбардировщик B-2.
По описанию компании Northrop Grumman, B-21 Raider это первый в мире самолет шестого поколения, который обладает передовой интеграцией данных, датчиков и оружия. Кроме этого, мало что было публично раскрыто, хотя есть предположения, что в двигательных установках учтены недостатки, выявленные при производстве и эксплуатации истребителя F-35, а стелс-покрытие приходится обслуживать не так часто как у B-2.
Ожидается, что он будет более "прокаченным" в плане малозаметности. Этому способствуют специальным образом спроектированные воздухозаборники, а также использование в конструкции двигателя керамики, поглощающей радиолокационное излучение.
B-21 Raider присоединится к бомбардировщикам B-1B, B-2 и B-52 флота ВВС и в конечном итоге заменит их все к 2050 году.
Однако после окончания холодной войны ВВС США сильно поредели, и бомбардировочный парк сократился до такой степени, что в любой момент времени в бой может быть введено только около 15 тяжелых бомбардировщиков.
В связи с ухудшением международной обстановки компания Northrop Grumman стремится ускорить производство, внедряя цифровые методы проектирования и отказываясь от создания экспериментального прототипа в пользу прототипа, максимально приближенного к серийному варианту. Но даже в этом случае первый B-21, как ожидается, не станет полностью готовым к эксплуатации до 2030 года.
Когда это произойдет, он будет иметь настолько большой радиус действия, что не потребует базирования за рубежом. Он также сможет взаимодействовать с боевыми средствами на суше, на море, в воздухе и космосе и будет способен быстро внедрять новые технологии по мере их разработки.