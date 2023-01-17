Это первый в мире бомбардировщик шестого поколения

Компания Northrop Grumman представила долгожданный ядерный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который заменит все остальные тяжелые бомбардировщики американских ВВС.

реклама

В ходе презентации на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии B-21 Raider был представлен публике после многих лет спекуляций относительно природы новейшего и самого совершенного стелс-бомбардировщика.

Освещение было слабым, поэтому детали было практически невозможно разобрать, кроме общих очертаний, показывающих, что B-21 имеет ту же конструкцию крыла, что и находящийся на вооружении бомбардировщик B-2.

По описанию компании Northrop Grumman, B-21 Raider это первый в мире самолет шестого поколения, который обладает передовой интеграцией данных, датчиков и оружия. Кроме этого, мало что было публично раскрыто, хотя есть предположения, что в двигательных установках учтены недостатки, выявленные при производстве и эксплуатации истребителя F-35, а стелс-покрытие приходится обслуживать не так часто как у B-2.

Ожидается, что он будет более "прокаченным" в плане малозаметности. Этому способствуют специальным образом спроектированные воздухозаборники, а также использование в конструкции двигателя керамики, поглощающей радиолокационное излучение.

B-21 Raider присоединится к бомбардировщикам B-1B, B-2 и B-52 флота ВВС и в конечном итоге заменит их все к 2050 году.

Однако после окончания холодной войны ВВС США сильно поредели, и бомбардировочный парк сократился до такой степени, что в любой момент времени в бой может быть введено только около 15 тяжелых бомбардировщиков.

В связи с ухудшением международной обстановки компания Northrop Grumman стремится ускорить производство, внедряя цифровые методы проектирования и отказываясь от создания экспериментального прототипа в пользу прототипа, максимально приближенного к серийному варианту. Но даже в этом случае первый B-21, как ожидается, не станет полностью готовым к эксплуатации до 2030 года.

Когда это произойдет, он будет иметь настолько большой радиус действия, что не потребует базирования за рубежом. Он также сможет взаимодействовать с боевыми средствами на суше, на море, в воздухе и космосе и будет способен быстро внедрять новые технологии по мере их разработки.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



