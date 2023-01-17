Elbit Systems, фирма, занимающаяся производством заказов для оборонного комплекса Израиля, представила смертоносный самоуправляемый беспилотник-камикадзе под названием Lanius. Он представляет собой быстрый и маневренный дрон, который имеет возможность разведки местности, самоуничтожения и определения целей.
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Квадрокоптеры всё больше появляются на поле боевых действий, примером чему служит нынешний конфликт в Украине. И причина абсолютно понятна: они дёшевы, просты в управлении (либо вообще автономны) и постоянно становятся все умнее. Они позволяют увидеть и наметить территорию противника без захода на неё своей пехоты, также они способны передвигаться практически незамеченными для противника, и к ним удивительно просто прикрепить смертоносный боезаряд.
Боевой дрон Lanius может перемещаться как один, так и в составе роя до 3х штук (пока что). Дроны могут быть размещены на транспортном средстве типа материнского корабля иди другом, более крупном, беспилотнике. Заявлено время автономной работы в 7 минут. Боевая нагрузка составляет 150 граммов. Максимальная грузоподъёмность равна 1,25 кг.