С выходом новой версии DirectStorage 1.1 от Майкрософт появились и первые тесты. Интерфейс DirectStorage доступен на компьютерах с ОС Windows. DirectStorage разработан для того, чтобы заметно ускорить обмен данными между процессором, видеокартой и высокоскоростными SSD с поддержкой интерфейса PCIe 3.0+ и технологии NVMe. Команда PC Games Hardware протестировала три новейшие видеокарты на предмет производительности при использовании DirectStorage 1.1. Для тестов был разработан бенчмарк от компании Compusemble.
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Из всех функции DirectStorage в этом бенчмарке проверяется способность снижения нагрузки на процессор при операциях с NVMe SSD. Эта функция помогает освободить ЦП для других важных задач, а распаковку игровых данных осуществлять напрямую с GPU.
Видеокарты по-разному исполняют алгоритмы сжатия и декомпрессии данных, именно поэтому командра PCGH и решила выяснить, решение от какой компании делает это быстрее всех: Radeon RX 7900 XT, Geforce RTX 4080 или Intel Arc A770.
Для сравнения также был взят процессор Intel core i9-12900K.
Первое, что нужно заметить, что видеокарты справляются с распаковкой данных как минимум в 2.5 раза быстрее, чем процессор от Intel.
Arc A770 вырывается вперёд остальных. Она показывает скорость распаковки ресурсов на уровне 16,8 ГБ/с, тогда как на втором месте RTX 4080, показавшая 15,3 ГБ/с, а на третьем RX 7900 XT со скоростью 14,6 ГБ/с.