Разработчик столь популярного в последнее время ChatGPT может инвестировать крупную сумму в стартап по производству чипов

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

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Сэм Зелоуф (Sam Zeloof) - популярное имя на YouTube и в технологическом Twitter. На протяжении многих лет он документирует свой впечатляющий путь создания кремниевых чипов в своем гараже. Большинство людей не знают, что Зелоуф работает над тем, чтобы вывести свой передовой проект на следующий логический уровень.

Зелоуф в партнерстве с ветераном инженерного дела Джимом Келлером основал Atomic Semi, стартап, который занимается производством чипов. Стартап использует "радикально" упрощенные и миниатюризированные полупроводниковые заводы и прототипирование интегральных схем для производства "гораздо более доступных" чипов за считанные часы, вместо обычных месяцев, сообщили источники.

Стартап дуэта привлек внимание и инвесторов. OpenAI, компания-разработчик сверхпопулярного в последнее время ИИ чат-бота, находится на продвинутой стадии обсуждения возможности инвестирования в Atomic Semi, около 15 миллионов долларов при общей оценке компании в 100 миллионов долларов.

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Обсуждения еще не завершены, и условия сделки могут измениться, сообщили в компании.