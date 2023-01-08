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ChatGPT стремительно набирает популярность
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Если вы каким-то образом пропустили шумиху вокруг ChatGPT, то это чат-бот, оснащенный самым передовым примером генеративного искусственного интеллекта - мощной технологии, которая может давать оригинальные ответы на вопросы и даже писать код.

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Он до жути похож на человека. Некоторые издания всерьёз называют его угрозой для Google.

В сети есть пример, как пользователь попросил чат-бота написать вакансию для рассмотрения его на работу. И менеджер по найму связался с ним, чтобы поговорить о следующем этапе отбора. 

По сравнению с другими чат-ботами, ChatGPT может отслеживать состояние человека, запоминая предыдущие вопросы и ответы, данные ему в том же разговоре. Некоторые даже шутят, что ChatGPT сможет заменить психотерапевта.Домашняя страница ChatGPT

Чат-бот уже стал популярен в академической среде. Школы Нью-Йорка запретили использование ChatGPT. А студент Принстона создал инструмент, который может определить, использовал ли кто-то ИИ для написания эссе или даже курсовой. (Нет доказательств, что эта новость тоже не написана нейросетью :) )

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За всей шумихой стоят большие деньги. Есть данные, что последняя оценка OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, может быть близка к 30 миллиардам долларов. Microsoft была довольно прозорливой, инвестировав в компанию $1 млрд в 2019 году. 

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#технологии #chatgpt #чат-бот #чат
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