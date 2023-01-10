Клоны популярного ИИ чат-бота распространяются в магазинах приложений.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

ChatGPT - самая горячая тема за последнее время для обсуждения в технологической индустрии. Чатбот OpenAI, отвечающий на вопросы на естественном языке, вызвал интерес у пользователей и разработчиков. Некоторые разработчики пытаются воспользоваться этой тенденцией, создавая сомнительные приложения - как в App Store, так и в Play Store, - цель которых - заработать деньги под видом "про-версии".

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Важно помнить, что ChatGPT является бесплатным для любого пользователя в Интернете, а OpenAI не выпустила официального приложения для мобильных устройств. Хотя существует множество приложений, использующих преимущества GPT-3, официального API ChatGPT не существует.

Как отмечает Macrumors, приложение под названием "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3" сумело попасть в топ-чарты в категории "производительность" в нескольких странах.

Хотя приложение бесплатное, оно предлагает еженедельные ($7,99) и ежемесячные ($49,99) пакеты для неограниченного количества чатов с ИИ. Некоторые отзывы о приложении говорят о том, что подписка не добавляет никаких бонусов, и приложение кажется поддельным.

Примечательно, что у разработчика было похожее приложение в Play Store с более чем 100 000 загрузок, но сейчас оно удалено.

В выходные генеральный директор edtech-стартапа Bloomtech Остин Оллред написал в Твиттере, что в App Store полно приложений - не связанных с OpenAI - которые пытаются брать деньги за использование ChatGPT.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Google Play Store также заполнен клонами-приложениями ChatGPT с тысячами загрузок, которые не предлагают никакой полезной функциональности.