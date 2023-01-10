ChatGPT - самая горячая тема за последнее время для обсуждения в технологической индустрии. Чатбот OpenAI, отвечающий на вопросы на естественном языке, вызвал интерес у пользователей и разработчиков. Некоторые разработчики пытаются воспользоваться этой тенденцией, создавая сомнительные приложения - как в App Store, так и в Play Store, - цель которых - заработать деньги под видом "про-версии".
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Важно помнить, что ChatGPT является бесплатным для любого пользователя в Интернете, а OpenAI не выпустила официального приложения для мобильных устройств. Хотя существует множество приложений, использующих преимущества GPT-3, официального API ChatGPT не существует.
Как отмечает Macrumors, приложение под названием "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3" сумело попасть в топ-чарты в категории "производительность" в нескольких странах.
Хотя приложение бесплатное, оно предлагает еженедельные ($7,99) и ежемесячные ($49,99) пакеты для неограниченного количества чатов с ИИ. Некоторые отзывы о приложении говорят о том, что подписка не добавляет никаких бонусов, и приложение кажется поддельным.
Примечательно, что у разработчика было похожее приложение в Play Store с более чем 100 000 загрузок, но сейчас оно удалено.
В выходные генеральный директор edtech-стартапа Bloomtech Остин Оллред написал в Твиттере, что в App Store полно приложений - не связанных с OpenAI - которые пытаются брать деньги за использование ChatGPT.
Google Play Store также заполнен клонами-приложениями ChatGPT с тысячами загрузок, которые не предлагают никакой полезной функциональности.