Он отмечает, что Hummer смехотворно велик и оснащен абсурдными функциями

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Электрический Hummer от GMC - это совершенно новый вид электромобилей. Он не гладкий и спортивный, как Tesla, и не компактный и экономичный, как Chevy Bolt. И хотя это пикап, он не предназначен для работы на стройке, как Ford F-150 Lightning.

Как утверждает пользователь в своём отзые: "время, проведенные с этим чудовищем стоимостью 113 000 долларов, показало, что это один из самых глупых автомобилей на рынке - электрических или иных. Но я бы солгал, если бы сказал, что не получил удовольствия"

Он очень большой

"Конечно, Хаммер огромный. Это же чертов Хаммер. Но трудно осознать всю его огромность, пока не увидишь его вживую, а еще лучше - не сядешь за руль" - комментирует водитель. (Для справки: Hummer EV почти 2.5 метра в ширину и 5.5 метров в длину).

Владелец отмечает несуразные пропорции автомобиля и большое количество слепых зон. У пользователя постоянно было ощущение, что он врежется в другую машину, а многие водители встречных автомобилей просто прижималсь вправо, чтобы дать ему проехать.

Но и довольно забавный

Hummer EV - это своего рода игрушка больших размеров. Но его размеры, а также множество крутых функций делают его необычайно интересным.

"Когда я ехал и возвышался над другими, менее крупными автомобилями, я не мог не улыбаться над абсурдностью Hummer EV. Это ощущение усиливается, когда вы снимаете панели крыши и превращаете его не просто в огромный грузовик, а в огромный кабриолет. Более того, он движется гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать от чeтыpёxтoнного грузовика. Стоит нажать на газ, и Hummer мгновенно рванет вперед." - отметил в отзыве пользователь.

Самая необычная функция Hummer - Crab Walk. При включении режима все четыре колеса будут поворачиваться в одном направлении, когда вы поворачиваете руль, то есть вы можете ехать зигзагообразно.

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Есть и мелочи, которые вызывают улыбку на лице. Лобовое стекло Hummer настолько широкое, что ему нужны три маленьких дворника вместо двух обычных. А когда вы прокручиваете режимы движения Hummer, появляются смешные анимации, показывающие, как грузовик едет по различным средам, например, по Марсу или Луне.