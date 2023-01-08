Цель инициативы - охлаждение атмосферы путём отражения солнечной энергии.

"Люк Иземан, серийный изобретатель и бывший директор Y Combinator, собрал не менее 500 000 долларов на запуск своей компании по отражению солнечного света Make Sunsets", - сообщает CNBC.

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Make Sunsets планирует в январе провести три тестовых запуска аэростатов, распыляющих диоксид серы для охлаждения атмосферы.

"Мы создаем отражающие, высотные, биоразлагаемые облака, которые охлаждают планету. Имитируя природные процессы, наши "блестящие облака" предотвратят катастрофическое глобальное потепление", - говорится на странице компании. Согласно данным Геологической службы США, извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году выбросило тысячи тонн диоксида серы в стратосферу, временно понизив среднюю глобальную температуру примерно на 0,5 градуса по Цельсию,.

Идея воспроизведения таких условий для борьбы с изменением климата обычно отвергалась как научная фантастика, а не реальная наука. Но по мере того, как последствия изменения климата становятся все более тяжелыми и очевидными, эта идея привлекает все более серьезное внимание, и правительство США находится в процессе согласования пятилетнего плана исследований для ее изучения. С другой стороны, выброс диоксида серы в атмосферу может повредить озоновый слой, вызвать респираторные заболевания и создать кислотные дожди. По словам профессора экологического права Калифорнийского университета Эдварда Парсона, в 2022 году программа, охлаждающая Землю на 1 градус Цельсия, обойдется всего в 10 миллиардов долларов в год. Это удивительно дешево по сравнению с другими методами смягчения воздействия на окружающую среду.....

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