Ноутбук имеет ОЗУ LPDDR4X 4266 МГц, FHD матрицу IPS с покрытием 100% sRGB и два интерфейса Type-C.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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С анонсом мобильных процессоров компании AMD Ryzen 7000 производители ноутбуков также выпустили соответствующие продукты. Одним их них стал тонкий и легкий ноутбук Acer Legendary Go / Legendary Young. Пока ноутбук представлен для китайского рынка, но, возможно, будет и глобальная версия.

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Эта модель комплектуется исключительно процессорами от AMD. Новый ноутбук предлагается в трех конфигурациях: R5-7520U, R5-7530U или R7-7730U. Цены на устройство составят 3699 юаней (549 долларов), 4299 юаней (629 долларов) и 4999 юаней (729 долларов) соответственно.

Ноутбук оснащен памятью LPDDR4X, работающей на частоте 4266 МГц и двумя твердотельными накопителями M.2. В устройстве используется 14-дюймовый экран FHD с матрицей IPS и расширенной цветовой гаммой 100% sRGB, яркостью 300 нит. Заявлена поддержка DC Dimming и фильтрации синего света. Корпус новинки изготавливается из алюминиевого сплава. Весит ноутбук 1,25 кг, толщина составляет всего 15,9 мм. Система охлаждения состоит из двойных медных теплотрубок и двух вентиляторов для отвода тепла. Аккумуляторная батарея сможет обеспечить 14,5 часов автономной работы и поддерживает быструю зарядку.

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В остальном ноутбук поддерживает сеть WiFi-6E и Bluetooth 5.2, а также имеет два полнофункциональных интерфейса Type-C, два интерфейса Type-A, интерфейс HDMI и аудиоинтерфейс 3,5 мм.