Вслед за MSI и ADATA компания Crucial также анонсировала новые накопители.

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Компания Crucial официально объявила о скором выпуске своего первого твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe Gen 5. Согласно сообщениям, новые продукты Crucial будут оснащены новейшей 232-слойной памятью 3D NAND от компании Micron Technology. Также в компании заявили о сотрудничестве с Phison, AMD, Intel и производителями материнских плат для дальнейшего улучшения использования интерфейса PCIe 5.0.

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В настоящее время только процессоры Intel серии Alder Lake 12-го поколения, процессоры серии Raptor Lake 13-го поколения и процессоры AMD Ryzen 7000 серии с соответствующими материнскими платами могут поддерживать новый интерфейс.

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Также компания заявила о применении новой технологии DirectStorage, которая, в сочетании с оперативной памятью DDR5 и высокопроизводительными видеокартами, поможет повысить производительность в играх. В том числе, Crucial сообщила, что их твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 5.0 будет обратно совместим с материнскими платами с интерфейсами PCIe 4.0 и PCIe 3.0.