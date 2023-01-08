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В Китае впервые реализуют квантовый источник света на основе нового двумерного материала
Открытие поможет в разработке космических оптических систем
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Миниатюризация и интеграция являются идеальными решениями для проблем плохой стабильности и нерасширяемости космических оптических квантовых систем, а также единственным способом сделать оптические квантовые вычисления и квантовую связь крупномасштабными и практичными. Квантовый источник света является неотъемлемой частью квантовой оптической системы, и его миниатюризация всегда была в центре внимания исследователей.

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Согласно официальным новостям Китайского университета науки и технологий, профессор Жэнь Сифэн вместе с профессором Цю Чэнвэй и доктором Го Цянбин из Национального университета Сингапура добились важных прорывов в исследование нелинейных квантовых источников света из двумерных материалов.

Чтобы еще больше улучшить интеграцию квантовых источников света, Жэнь Сифэн вместе с сотрудниками из Национального университета Сингапура и других подразделений использовал нелинейные свойства нового двумерного материала NbOCl2 для реализации ультратонкого квантового источника света с толщиной всего 46 нм.

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Этот новый материал NbOCl2 не только обладает высоким коэффициентом нелинейности второго порядка, уникальным для обычных однослойных двумерных материалов, но, что более важно, его межслойная электронная связь слаба, а его пространственная структура асимметрична. Эта характеристика обусловливает увеличение мощности его нелинейного сигнала с увеличением числа слоев двумерного материала. Учёные измерили зависимость между интенсивностью светового сигнала и толщиной двумерного материала, и результаты эксперимента полностью совпали с теоретическими ожиданиями.

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