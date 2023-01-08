Миниатюризация и интеграция являются идеальными решениями для проблем плохой стабильности и нерасширяемости космических оптических квантовых систем, а также единственным способом сделать оптические квантовые вычисления и квантовую связь крупномасштабными и практичными. Квантовый источник света является неотъемлемой частью квантовой оптической системы, и его миниатюризация всегда была в центре внимания исследователей.
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Согласно официальным новостям Китайского университета науки и технологий, профессор Жэнь Сифэн вместе с профессором Цю Чэнвэй и доктором Го Цянбин из Национального университета Сингапура добились важных прорывов в исследование нелинейных квантовых источников света из двумерных материалов.
Чтобы еще больше улучшить интеграцию квантовых источников света, Жэнь Сифэн вместе с сотрудниками из Национального университета Сингапура и других подразделений использовал нелинейные свойства нового двумерного материала NbOCl2 для реализации ультратонкого квантового источника света с толщиной всего 46 нм.
Этот новый материал NbOCl2 не только обладает высоким коэффициентом нелинейности второго порядка, уникальным для обычных однослойных двумерных материалов, но, что более важно, его межслойная электронная связь слаба, а его пространственная структура асимметрична. Эта характеристика обусловливает увеличение мощности его нелинейного сигнала с увеличением числа слоев двумерного материала. Учёные измерили зависимость между интенсивностью светового сигнала и толщиной двумерного материала, и результаты эксперимента полностью совпали с теоретическими ожиданиями.