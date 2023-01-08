Мичиганский университет разработал новый тип солнечных панелей

Мичиганский университет недавно разработал новый тип солнечных батарей, которые достигли 9-процентной эффективности преобразования воды в водород и кислород. Это произвело скачок в технологии, так как позволило в разы повысить эффективность.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, включает в себя два технологических достижения, которые делают фотокаталитическое отделение воды более эффективным. Одно из них представляет собой самонагревающийся полупроводник небольшого размера, который может выдержать очень яркий свет.

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Полупроводниковый элемент, как правило, является самой дорогой частью устройства, и уменьшение размера полупроводника также сделало процесс менее затратным, заявил Пэн Чжоу, исследователь из Мичиганского университета. Он добавил: "физичесие размеры полупроводниковых элементов удалось уменьшить в 10 раз по сравнению с традиционными. Таким образом, водород, произведенный по новой технологии, станет намного дешевле".

Во-вторых, новое устройство способно использовать часть спектра излучения солнца с более высокой энергией для расщепления молекул воды, а часть спектра с более низкой энергией — для обеспечения тепла для облегчения реакции. Это обеспечивается полупроводниковым катализатором, который, используя солнечный свет для запуска химических реакций, восстанавливает себя, уменьшая деградацию, которую обычно испытывают катализаторы.