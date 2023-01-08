Мичиганский университет недавно разработал новый тип солнечных батарей, которые достигли 9-процентной эффективности преобразования воды в водород и кислород. Это произвело скачок в технологии, так как позволило в разы повысить эффективность.
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Исследование, опубликованное в журнале Nature, включает в себя два технологических достижения, которые делают фотокаталитическое отделение воды более эффективным. Одно из них представляет собой самонагревающийся полупроводник небольшого размера, который может выдержать очень яркий свет.
Полупроводниковый элемент, как правило, является самой дорогой частью устройства, и уменьшение размера полупроводника также сделало процесс менее затратным, заявил Пэн Чжоу, исследователь из Мичиганского университета. Он добавил: "физичесие размеры полупроводниковых элементов удалось уменьшить в 10 раз по сравнению с традиционными. Таким образом, водород, произведенный по новой технологии, станет намного дешевле".
Во-вторых, новое устройство способно использовать часть спектра излучения солнца с более высокой энергией для расщепления молекул воды, а часть спектра с более низкой энергией — для обеспечения тепла для облегчения реакции. Это обеспечивается полупроводниковым катализатором, который, используя солнечный свет для запуска химических реакций, восстанавливает себя, уменьшая деградацию, которую обычно испытывают катализаторы.