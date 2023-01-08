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Мертвый спутник НАСА возвращается на Землю после 38 лет пребывания в космосе
Вероятность того, что он причинит кому-либо вред, "очень мала".
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После почти сорока лет пребывания в космосе, спутник НАСА должен войти в атмосферу Земли и сгореть в ней. 6 января 2023 года в НАСА заявили, что вероятность того, что обломки ERBS упадут на Землю и причинят кому-либо вред, "очень мала". Как ожидают в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, основная часть спутника весом около 2450 килограммов сгорит при входе в атмосферу. Несмотря на то, что спутник "Earth Radiation Budget Satelli", может быть, и не известен широкой публике, его "жизнь" была не такой уж скучной. В 1984 году челнок "Челленджер" доставил спутник в космос, за год до того, как сам "Челленджер" взорвался.

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Астронавт Салли Райд, первая американская женщина, совершившая полет в космос, участвовала в миссии по запуску спутника и лично вывела его в космос из грузового отсека с помощью манипулятора. В том же полёте США достигли ещё одной национальной цели: астронавт Кэтрин Салливан, стала первой американкой, совершившей выход в открытый космос. Кроме того, это был первый совместный полёт двух женщин-астронавтов. Спутник ERBS продолжал собирать научные данные по озону и делал различные атмосферные измерения до 2005 года.Эти данные пригодились при изучении того, как наша планета поглощает солнечную энергию. Вклад ERBS в науку становится еще более впечатляющим, если учесть, что НАСА изначально рассчитывало, что он проработает всего два года.

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#космос #наса #спутник
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