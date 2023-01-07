США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на сумму $3,75 млрд, который включает в себя БМП "Брэдли" и другие бронированные машины, а также $907 млн в виде дополнительного финансирования для Украины и ее соседей на покупку оружия и оборудования американского производства.
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Америка даже пошла на сокращение поставок своим вооружённым силам более чем на $2,85 млрд. и направит эти средства на помощь Украине. В их число входит 50 БМП Bradley, вооруженных противотанковыми ракетами. Штаты планируют предоставить их украинским силам в течение зимних месяцев, до наступления весны и ожидаемого усиления боевых действий.
По словам представителей Пентагона, предоставление нескольких сотен бронированных машин, а также планы США по обучению украинских войск комбинированному вооружению, эксплуатации и техническому обслуживанию "Брэдли" дают Украине шанс отвоевать территорию у российских сил. Ожидается, что эти машины помогут украинской пехоте сопровождать быстро движущиеся бронетанковые силы.
"Эта техника дополнится расширенными тренировками под руководством США, которые начнутся в этом месяце и будут способствовать укреплению потенциала Украины в проведении операций", - сказала журналистам в Пентагоне Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии. "Мы обеспечим Украину оборудованием и квалифицированными силами, необходимыми для поддержания ее усилий по отражению российской агрессии".
Новая помощь, полученная из пакета расходов на Украину, одобренного Конгрессом в прошлом месяце, включает 225 миллионов долларов для Украины и 682 миллиона долларов для европейских союзников в рамках программы иностранного военного финансирования США для покупки американского военного оборудования в долгосрочной перспективе. Купер сказал, что Украина, скорее всего, купит средства ПВО, артиллерию и бронетехнику - это ее главные приоритеты.
Новейшее военное оборудование, взятое из военных запасов США, включает новые типы снарядов, такие как нераскрытое количество ракет RIM-7 Seasparrow, которые Украина может интегрировать в свои советские системы ПВО "Бук", и 4000 127-мм ракет Zuni, которые могут быть установлены на самолеты или вертолёты Украины.
Вместе с "Брэдли" поставляются бронетранспортеры M113, машины с противоминной защитой и защитой от засад, а также "Хаммеры". США впервые отправляют 155-мм самоходные гаубицы Paladin, а также больше 105-мм буксируемых гаубиц и соответствующие боеприпасы.