За несколько лет технология дисплеев шагнула далеко вперед. Это было особенно заметно на стенде LG Display на выставке CES в этом году, где компания продемонстрировала два новых мобильных OLED-концепта: 17-дюймовый ноутбук/планшет и 8-дюймовое устройство, похожее на смартфон, которое может складываться в двух направлениях.
17-дюймовое устройство - далеко не первый складной планшет, который мы видели, но LG Display утверждает, что этот планшет "почти не имеет складок". Более того, LG утверждает, что дисплей был протестирован на 50 000 сгибов, так что он должен быть довольно прочным.
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Другой концепт LG Display официально называет "360-градусный складной OLED", 8-дюймовый дисплей, который очень похож на Galaxy Fold от Samsung, но складывается в обоих направлениях. Таким образом, помимо того, что его можно сложить в закрытом виде, его также можно сложить наружу.
LG Display утверждает, что эти "360-градусные" возможности потенциально могут позволить использовать устройство в нескольких различных режимах. Конечно, решение о том, как использовать эту функциональность, будет зависеть от производителей оборудования и разработчиков приложений.
Двустороннее складывание также требует более прочного дисплея, и LG утверждает, что и в этом плане ей удалось добиться успеха. По словам компании, 360-градусный складной дисплей рассчитан на 200 000 складываний и является более прочным, чем аналогичные складные устройства, представленные в настоящее время на рынке.