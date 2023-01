Включите двухфакторную аутентификацию для своего аккаунта в Twitter, если вы еще этого не сделали.

Адреса электронной почты, привязанные к 235 миллионам учетных записей Twitter, были опубликованы на хакерском форуме в Интернете, сообщает Washington Post. Хотя не похоже, что произошла утечка какой-либо другой информации, очевидно, что злоумышленники могут раскрыть личности людей, которые любят писать анонимно, используя указанные адреса электронной почты. В странах, где жестко пресекается политическое инакомыслие, например, это может стать большой проблемой для онлайн-активистов.

В настоящее время все сходятся во мнении, что эти учетные записи были собраны в конце 2021 года с помощью эксплойта, который Twitter обнаружил и исправил в январе 2022 года. Сайт по кибербезопасности Have I Been Pwned добавил эту утечку в свою базу данных, так что вы можете зайти туда, ввести свой адрес электронной почты и узнать, был ли ваш аккаунт затронут взломом.

Трой Хант, владелец Have I Been Pwned, выявил 211 миллионов уникальных адресов электронной почты, пострадавших от взлома.

По данным сайта компьютерного сообщества BleepingComputer, если ваш аккаунт был взломан, вы можете сделать не так уж много. Вы можете пресечь попытки хакеров сменить пароль вашего аккаунта, включив 2FA. И с большой опаской относитесь к любым письмам, в которых запрашивается личная информация, так как это, скорее всего, попытки фишинга.