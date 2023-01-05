Компания Razer привезла на выставку CES 2023... уникальный способ сделать игры на ПК более захватывающими.
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На выставке в Лас-Вегасе популярный бренд игровой периферии представил то, что он называет "Проект Кэрол". Это подушка для головы, которую можно прикрепить к верхней части игрового кресла, и она обеспечивает объёмный звук, а также тактильную обратную связь, привязанную к игре, в которую вы играете. Razer не сообщила никаких подробностей о цене или доступности, что, впрочем, вполне логично, учитывая, что Project Carol, скорее всего, не является ее настоящим названием.
Компания не стала раскрывать много подробностей о Project Carol, но есть несколько мелких деталей, которые стоит упомянуть. Звук - объемный 7.1, а тактильные ощущения обеспечиваются технологией Razer "HyperSense", которая ранее использовалась в игровых гарнитурах Razer. Гарнитура подходит для любого игрового кресла и подключается к ПК по беспроводному соединению на частоте 2,4 ГГц.
И она работает от аккумулятора. Razer утверждает, что он может играть до восьми часов, прежде чем ему потребуется подзарядка. Возможно, вам следует держать зарядное устройство неподалёку, если вы играете в видеоигры более восьми часов подряд.