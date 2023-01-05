Основные анонсы SONY с выставки потребительской электроники.

В последнее время Sony сосредоточила свои усилия на выставке CES на электромобилях, теперь в партнерстве с Honda. И этот год не стал исключением. Sony Honda Mobility представила свой первый прототип под названием Afeela, заменивший предыдущую модель Vision-S 02. Он оснащен датчиками (радар, ультразвук, камеры и многое другое), использует новый автомобильный чип от Qualcomm и обещает "интерактивное общение между автомобилем и людьми" через так называемый Media Bar. Предварительные заказы начнутся в середине 2025 года, а поставки запланированы на весну 2026 года. Sony также представила первый взгляд на фильм Gran Turismo режиссера Нила Бломкампа, сообщила, что игра Gran Turismo 7 получит поддержку PlayStation VR 2, и объявила, что Beat Saber также появится в PSVR 2. Консоль PlayStation 5 уже перешагнула отметку в 30 миллионов проданных единиц, и что теперь дифицита не наблюдается. Также компания представила проект Project Leonardo, направленный на создание контроллеров, которыми будет легче пользоваться людям с ограниченными возможностями. Взяв пример с усилий Microsoft по обеспечению доступности игр, компания использует набор настраиваемых круглых геймпадов. О дате выхода и цене пока не сообщается.