Для любителей гибридных ноутбуков LG представила несколько новых шикарных гаджетов.

На выставке потребительской электроники 2023 (CES) корейская технологическая компания продемонстрировала ряд новых продуктов в своей супертонкой линейке ноутбуков LG Gram. Главной из них является новый гибридный ноутбук/планшет LG Gram 2-в-1. Доступный в 16- и 14-дюймовых моделях, он выглядит как большой, относительно легкий компьютер для работы и развлечений, вес которого составляет около 2,7 фунтов (1кг 225 гр).

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Все новые ноутбуки Gram оснащаются процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ. Новые ноутбуки 2-в-1 оснащены парой портов USB-C Thunderbolt 4 для подключения внешних мониторов, а также портом USB 3.2 и портом microSD для расширения памяти.

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Среди других новинок линейки Gram - новый 16-дюймовый ноутбук Style с дисплеем с разрешением 3200х2000, а также модель Utraslim весом всего 2,2 фунта (997 граммов) и толщиной в закрытом состоянии всего 11 мм. Но придется подождать, чтобы узнать, сколько на самом деле стоят эти устройства. LG заявляет, что их продажи в США начнутся в следующем месяце, но информация о ценах не была доступна во время первоначального анонса на CES.