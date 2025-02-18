Новинка уже мелькала на Армии-2024, а после показа в Абу-Даби должны появится новые подробности.

На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, которая началась сегодня и продлится до 21 февраля, российская оборонная промышленность продемонстрирует свои достижения, представив зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». Эта новая версия, являющаяся усовершенствованным вариантом известного ЗРК, была разработана с учётом передового боевого опыта и акцентом на эффективное противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Созданный в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП), «Панцирь-СМД-Е» первоначально был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2024". Это событие не осталось без внимания отечественных и зарубежных журналистов.

Новый комплекс, как и его предшественники, предназначен для защиты стационарных объектов и районов, но с акцентом на борьбу с дронами. В отличие от предыдущих моделей, «Панцирь-СМД-Е» лишился пушечного вооружения, что позволило увеличить количество ракет и улучшить радиолокационную аппаратуру.

Особенностью новинки также является боевой модуль, который можно устанавливать на различные шасси или стационарные платформы. РЛС обнаружения, оснащённая активной фазированной антенной решеткой (АФАР), обеспечивает круговой обзор и может фиксировать цели на расстоянии до 45 км, что значительно расширяет возможности комплекса.

Важным элементом нового ЗРК является зенитная управляемая ракета 57Э6-Е, обладающая дальностью полёта до 20 км и высотой поражения до 15 км. Нововведением является мини-ракета ТКБ-1055 с дальностью поражения до 7 км и высотой цели до 5 км, предназначенная для перехвата малых воздушных целей. Новый «Панцирь» способен нести до 12 ракет 57Э6-Е или до 48 ТКБ-1055.

Важно отметить, что «Панцирь-СМД-Е» имеет индекс "Е", что означает, что комплекс создан с перспективой на экспорт.