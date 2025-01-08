Компания LG заявляет, что это первый в мире 6K-монитор с поддержкой Thunderbolt 5.

Компания LG представила на выставке CES 2025 новый монитор UltraFine с тонким дисплеем, установленным на таком же тонком основании. Это также первый 6K-монитор с поддержкой Thunderbolt 5, как ранее отметилиMacRumors.

Пропускная способность новинки должна составить до 80 Гбит/с (или до 120 Гбит/с, если поддерживается режим Intel Bandwidth Boost). Кроме того, панель «Nano IPS Black», по словам LG, «обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую контрастность» с охватом 99,5% цветовой гаммы Adobe RGB и 98% цветовой гаммы DCI-P3.

Многие подробности о дисплее по-прежнему отсутствуют, поскольку нет ни слова о его частоте обновления или доступности. 32-дюймовый монитор Dell UltraSharp 6K, в котором также используется черный IPS-дисплей от LG, может дать нам представление о цене, поскольку он стоит 2479,99 долларов.

В последние месяцы всё больше устройств поддерживают Thunderbolt 5, а первые кабели Thunderbolt 5 и док-станции появились в прошлом году. Новейшие модели MacBook Pro и Mac Mini от Apple также поддерживают высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 5.