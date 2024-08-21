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AnLesha
Модернизированный Су-34 стал частью стратосферного разведывательно-ударного комплекса
Применение новых средств разведки на Су-34 должно значительно повысить эффективность ударов.

Модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М начали оснащать новыми стратосферными средствами разведки и поражения, что сделало самолёт частью разведывательно-ударного комплекса (РУК). Применение РУК должно значительно повысить точность и эффективность ударов.

В ходе модернизации бомбардировщик обзавёлся новыми радиолокационными и оптико-электронными станциями для обнаружения техники и других объектов противника, а также усовершенствованной бортовой аппаратурой. Станции разведки выполнены в виде контейнеров и могут быть в короткие сроки установлены на самолёт либо сняты, для подвеса боевой нагрузки.

Применяться разведывательно-ударные комплексы будут не только на новых самолётах, находящихся в производстве, но и на уже имеющихся в войсках.

За счёт высоты применения более чем в 12 километров, комплекс получил название стратосферного. Благодаря использованию станций радиолокационной и радиотехнической разведки он позволяет обнаруживать даже замаскированную технику противника.

Система способна в режиме реального времени передавать координаты целей наземным либо авиационным ударным средствам. Су-34 сможет передавать данные для наведения РСЗО и комплексов "Искандер", а также фронтовой авиации, включая вертолётные подразделения, вооружённые высокоточными ракетами.

Дальность обнаружения нового комплекса составляет до 300 км (для РЛС). По словам представителей промышленности РЛС сможет не только обнаруживать, но и распознавать типы целей, будь то самолёт, вертолёт, танк или лёгкобронированная техника.

#разведывательно-ударный комплекс #су 34
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