Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
Лара Крофт стала самым легендарным персонажем видеоигр опередив Марио, по версии BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) наградила Лару Крофт титулом самого культового персонажа видеоигр всех времён.

реклама

В честь 20-й церемонии BAFTA Games Awards, которая пройдёт в зале Queen Elizabeth Hall в Лондоне, в следующий четверг (11 апреля) и будет транслироваться в прямом эфире Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила, что Лара Крофт является самым культовым персонажем видеоигр, согласно результатам недавнего опроса.

По результатам голосования Лара, которая впервые появилась в игре Tomb Raider 1996 года, а затем во многих продолжениях, спин-оффах, ремастерах и даже нескольких фильмах, опередила Марио от Nintendo. Как ни странно, третье место занял Агент 47 из игры HITMAN от IO Interactive.

реклама

Любопытно, что единственной франшизой, в которой в чарте присутствуют два персонажа (Shadowheart и Astarion), является Baldur's Gate 3, и это только по одной игре, вышедшей менее года назад. Это свидетельствует о невероятной работе, проделанной сценаристами Larian над "Игрой года 2023".

Вот список 10 самых культовых персонажей видеоигр, которые когда-либо создавались, согласно результатам опроса BAFTA:

  1. Лара Крофт, Tomb Raider
  2. Марио, Super Mario
  3. Агент 47, Хитмэн
  4. Ёжик Соник, Соник
  5. Сэкбой, LittleBigPlanet
  6. Пак-ман, Pac-Man
  7. Линк, The Legend of Zelda
  8. Мастер Чиф, HALO
  9. Кратос, God of War
  10. Шэдоухарт, Baldur's Gate 3

Исполнительница оригинальной роли Лары Крофт и актриса озвучивания Шелли Блонд сказала в своем заявлении:

"Когда я озвучивала оригинальную игру Tomb Raider, я и предположить не могла, что она станет таким глобальным феноменом. До этого они занимались только детскими играми и, конечно, надеялись, что игра будет успешной, но я думаю, что она превзошла все ожидания. Уже в начале знакомства с мужем я узнала, что он играл в Tomb Raider и любил слушать, как Лара Крофт кричит и говорит "нет". Теперь, конечно, ему приходится терпеть это ежедневно".

Ожидается, что Лара Крофт вернётся в недалеком будущем. Следующая игра франшизы была анонсирована два года назад и разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic. Также известно, что издавать её будет компания Amazon, которая, по слухам, планирует создать целую взаимосвязанную вселенную Tomb Raider, которая будет охватывать игры и фильмы. По слухам, работа над игрой Tomb Raider ведётся уже давно, и, возможно, мы увидим её на одной из ближайших летних выставок.

#tomb raider #лара крофт
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
На Gamescom состоится анонс новой игры серии Tomb Raider
Появились подробности о Tomb Raider I-III Remastered
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
3
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
11
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
7
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В WhatsApp появится функция фонового просмотра видео
+
По мнению Microsoft, пользователи не умеют правильно использовать Copilot
2
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
5
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
3
Samsung раскрыла планы по разработке 3D памяти и стекированной DRAM
+
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
1
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
10

Популярные статьи

Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
68
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
173
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
55
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
67
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
37
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
17
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
407
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
10
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
1

Сейчас обсуждают

Павел Почивалов
00:28
Много разговоров про Винде каюк уже было, но увы, этого не случится, пожалуй никогда, прочно засевшая ось своего парня + огромные капиталы на лоббирование не дадут скинуть старый кал в новой обёртке с...
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
Freez Er
00:24
О мы тебя нашли. Возвращайся в больницу, мы тебе пытаемся помочь. Признаться давно не видел такой отвратной статьи, прекращай. Что блин люди будут думать после твоих статей о тех кто просто любит игра...
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Pandas
00:23
Ты мне то сказки не рассказывай, у меня uwqhd 32". Чем выше исходное разрешение рендера тем больше информации для работы апскейлера. Поэтому чем выше разрешение тем выше качество dlss того же.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:22
ответил в лс
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:22
Что "Ну-ну" ?))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:20
По совокупности характеристик, Если достаточно средств, очевидно что карты нв лучше.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Апшеронский скакел
00:20
написал в ЛС
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:19
А за Беларусов можно и ответить -по острию ходит чувачек
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Dmitry Mitry
00:19
Раз в пять лет.
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Вадим (Nvidia Hater)
00:18
Хуже не подобрать было картинку -ей богу .во всех смыслах
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем