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В честь 20-й церемонии BAFTA Games Awards, которая пройдёт в зале Queen Elizabeth Hall в Лондоне, в следующий четверг (11 апреля) и будет транслироваться в прямом эфире Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила, что Лара Крофт является самым культовым персонажем видеоигр, согласно результатам недавнего опроса.
По результатам голосования Лара, которая впервые появилась в игре Tomb Raider 1996 года, а затем во многих продолжениях, спин-оффах, ремастерах и даже нескольких фильмах, опередила Марио от Nintendo. Как ни странно, третье место занял Агент 47 из игры HITMAN от IO Interactive.
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Любопытно, что единственной франшизой, в которой в чарте присутствуют два персонажа (Shadowheart и Astarion), является Baldur's Gate 3, и это только по одной игре, вышедшей менее года назад. Это свидетельствует о невероятной работе, проделанной сценаристами Larian над "Игрой года 2023".
Вот список 10 самых культовых персонажей видеоигр, которые когда-либо создавались, согласно результатам опроса BAFTA:
- Лара Крофт, Tomb Raider
- Марио, Super Mario
- Агент 47, Хитмэн
- Ёжик Соник, Соник
- Сэкбой, LittleBigPlanet
- Пак-ман, Pac-Man
- Линк, The Legend of Zelda
- Мастер Чиф, HALO
- Кратос, God of War
- Шэдоухарт, Baldur's Gate 3
Исполнительница оригинальной роли Лары Крофт и актриса озвучивания Шелли Блонд сказала в своем заявлении:
"Когда я озвучивала оригинальную игру Tomb Raider, я и предположить не могла, что она станет таким глобальным феноменом. До этого они занимались только детскими играми и, конечно, надеялись, что игра будет успешной, но я думаю, что она превзошла все ожидания. Уже в начале знакомства с мужем я узнала, что он играл в Tomb Raider и любил слушать, как Лара Крофт кричит и говорит "нет". Теперь, конечно, ему приходится терпеть это ежедневно".
Ожидается, что Лара Крофт вернётся в недалеком будущем. Следующая игра франшизы была анонсирована два года назад и разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic. Также известно, что издавать её будет компания Amazon, которая, по слухам, планирует создать целую взаимосвязанную вселенную Tomb Raider, которая будет охватывать игры и фильмы. По слухам, работа над игрой Tomb Raider ведётся уже давно, и, возможно, мы увидим её на одной из ближайших летних выставок.