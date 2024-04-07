Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) наградила Лару Крофт титулом самого культового персонажа видеоигр всех времён.

В честь 20-й церемонии BAFTA Games Awards, которая пройдёт в зале Queen Elizabeth Hall в Лондоне, в следующий четверг (11 апреля) и будет транслироваться в прямом эфире Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила, что Лара Крофт является самым культовым персонажем видеоигр, согласно результатам недавнего опроса.

По результатам голосования Лара, которая впервые появилась в игре Tomb Raider 1996 года, а затем во многих продолжениях, спин-оффах, ремастерах и даже нескольких фильмах, опередила Марио от Nintendo. Как ни странно, третье место занял Агент 47 из игры HITMAN от IO Interactive.

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Любопытно, что единственной франшизой, в которой в чарте присутствуют два персонажа (Shadowheart и Astarion), является Baldur's Gate 3, и это только по одной игре, вышедшей менее года назад. Это свидетельствует о невероятной работе, проделанной сценаристами Larian над "Игрой года 2023".

Вот список 10 самых культовых персонажей видеоигр, которые когда-либо создавались, согласно результатам опроса BAFTA:

Лара Крофт, Tomb Raider Марио, Super Mario Агент 47, Хитмэн Ёжик Соник, Соник Сэкбой, LittleBigPlanet Пак-ман, Pac-Man Линк, The Legend of Zelda Мастер Чиф, HALO Кратос, God of War Шэдоухарт, Baldur's Gate 3

Исполнительница оригинальной роли Лары Крофт и актриса озвучивания Шелли Блонд сказала в своем заявлении:

"Когда я озвучивала оригинальную игру Tomb Raider, я и предположить не могла, что она станет таким глобальным феноменом. До этого они занимались только детскими играми и, конечно, надеялись, что игра будет успешной, но я думаю, что она превзошла все ожидания. Уже в начале знакомства с мужем я узнала, что он играл в Tomb Raider и любил слушать, как Лара Крофт кричит и говорит "нет". Теперь, конечно, ему приходится терпеть это ежедневно".

Ожидается, что Лара Крофт вернётся в недалеком будущем. Следующая игра франшизы была анонсирована два года назад и разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic. Также известно, что издавать её будет компания Amazon, которая, по слухам, планирует создать целую взаимосвязанную вселенную Tomb Raider, которая будет охватывать игры и фильмы. По слухам, работа над игрой Tomb Raider ведётся уже давно, и, возможно, мы увидим её на одной из ближайших летних выставок.